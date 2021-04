Formatic Barcelona abre las puertas a un futuro profesional de éxito Comunicae

miércoles, 7 de abril de 2021, 09:09 h (CET) La Escuela Universitaria Formatic Barcelona (EUFB) es un centro educativo privado que ofrece la posibilidad de realizar diferentes estudios enmarcados en los ámbitos del turismo, la comunicación y la empresa. Desde su fundación en el año 1974, se han formado más de 2000 estudiantes, esforzándose en garantizar su éxito académico y profesional Si por algo se caracteriza FORMATIC BARCELONA es por su empeño en adaptarse a los avances que se han ido produciendo a lo largo de su trayectoria. Así queda patente en los esfuerzos destinados a la mejora continua de la capacitación del personal docente, de las diferentes titulaciones y de sus correspondientes planes de estudio. Las instalaciones y los servicios que aglutinan también son un reflejo de esta apuesta por la actualización constante.



No es de extrañar que ese esfuerzo por la superación constante demostrado a lo largo de su historia haya conseguido convertirla en una institución de educación superior y universitaria de referencia en Barcelona.



Conoce la oferta de estudios que se ofrece en el centro universitario adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior. Descubrirás cómo se encuentra enfocada, en su totalidad, a la inserción laboral de los estudiantes a nivel nacional e internacional. Estas son algunas de sus principales propuestas.



Másteres

Los másteres son una magnífica opción para completar la formación académica especializándote en áreas concretas. En la escuela universitaria se dispone de un total de siete másteres entre los que tendrás la oportunidad de elegir el que mejor se adapte a las expectativas laborales de cada alumno. Son los siguientes:

Máster en dirección de empresas deportivas.

Máster en dirección y gestión de hoteles y restaurantes.

Máster en marketing deportivo.

Máster en comunicación, relaciones públicas y organización de eventos.

Máster en dirección de relaciones públicas y marketing.

Máster en dirección hotelera internacional.

Máster en dirección y administración de empresas. Todos ellos responden a la cualificación profesional que demanda en la actualidad el mercado en distintos ámbitos. Algunos de estos másteres incluyen, además, hasta 600 horas de prácticas en empresas con convenio del EUFB. Su objetivo no es otro que completar la formación académica reflejada en sus respectivos programas.



Ciclos formativos de grado superior

Los ciclos formativos de grado superior de los que dispone la escuela se dividen en un total de tres áreas.



La primera de ellas está dedicada al turismo y da lugar a estas propuestas que puedes leer a continuación:

Guía, información y asistencia turística. Gestión de alojamientos turísticos. Agencias de viajes y gestión de eventos. La segunda de estas áreas se centra en el mundo de la comunicación. Se traduce en otros dos ciclos que serán de gran interés:

Marketing y publicidad. Gestión de ventas y espacios comerciales. La tercera y última área es la referida a la empresa. Su oferta es, igualmente, doble y consta de estas titulaciones:

Administración y finanzas. Asistencia a la dirección. Grado en Turismo

Si por algo se caracteriza este curso es por su alta calidad. El título oficial es otorgado por la Universidad de Girona, uno de los centros más importantes de todo el país y al que está adscrita la EUFB.

Los estudios, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), permit obtener unos conocimientos de carácter general sobre el sector del turismo, así como sobre otros referidos a ámbitos más concretos. Desde los relativos a destinos hasta los centrados en productos, pasando por los de gestión y los de planificación, entre otros. Se ofrece, por otra parte, especial atención a los idiomas.

Las salidas profesionales son, igualmente, muy diversas, para la finalización de los estudios y desees incorporarte al mercado laboral. Estar en posesión de esta titulación da la oportunidad de acceder, asimismo, a los másteres existentes con el fin de que continúes preparándote.



Cursos de vuelo (TCP)

Si sueñas con convertirte en tripulante de cabina de pasajeros (TCP), se da la opción de un curso en el que se forma a los alumnos para saber cómo garantizar la seguridad a bordo y colaborar en aquellas situaciones de emergencia, evacuación y salvamento a las que debas enfrentarte.



Descubrirás, además, el modo correcto de llevar a cabo las funciones de atender y auxiliar al pasajero, unidas a las de facilitar provisiones y prestar los servicios que se requieran.



El programa lectivo consta de 200 horas distribuidas en cuatro meses. Finalizado este, los estudiantes se enfrentan al examen final de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Aprueban en la totalidad de los casos, lo que pone de relevancia su preparación.



Otra garantía de su éxito es que varios centenares de alumnos que han pasado a integrarse, una vez concluida su formación, en las compañías áreas de mayor prestigio internacional. No es de extrañar que la escuela sea, hoy por hoy, un referente en la formación del TCP.



A este diploma de especialización , se añaden estos otros:

Azafata-relaciones públicas.

Relaciones públicas.

Secretariado internacional de alta dirección.

Agentes de viajes.

Agente de tráfico de pasajeros.

Agente de operaciones de vuelo. Bachelor en dirección de relaciones públicas, marketing y publicidad

La oferta educativa se completa con el Bachelor en dirección de relaciones públicas, marketing y publicidad, fruto de la colaboración con una prestigiosa universidad del Reino Unido. Se trata de la University of Wales Trinity Saint David.



Su objetivo es formar a los profesionales con el fin de que sean capaces de asumir las responsabilidades que deban hacer suyas en el ámbito de las relaciones públicas y del marketing, sin olvidar el de la publicidad. Lo conseguirán haciendo gala de su capacidad de liderazgo de equipos.



A la formación y el conocimiento de carácter profundo del que se dotará el estudiante en los tres ámbitos que rigen esta titulación, hay que sumar, entre otras ventajas, la posibilidad de acceder a prácticas en empresas y la de acreditar el nivel de idiomas.

