​No un acuerdo opaco Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de abril de 2021, 02:23 h (CET) Estamos observando que la izquierda tiene una verdadera obsesión con la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), y más en concreto con su actual presidenta. PSOE y Más Madrid acariciaban desde hace tiempo la moción de censura, pero no se imaginaron el movimiento decidido de Díaz Ayuso, al atisbar la fragilidad de su coalición tras la operación en Murcia. Llama la atención el intento desesperado de impedir que sean los madrileños quienes tomen la palabra y decidan qué tipo de política quieren para una comunidad que funciona en lo económico, y donde la libertad de la sociedad civil es un factor determinante de la vida ciudadana.



Ayuso ejerció sus competencias estatutarias para ofrecer a los madrileños la posibilidad de decidir, no como en Murcia, donde un acuerdo opaco en los despachos ha sido el que marcará el futuro político de la región. PSOE, Podemos y Más Madrid reclaman transparencia, pero tratan de entorpecer el curso natural de la democracia. Revelan así el pavor que les producen los comicios. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Aplazamiento de Oposición por riesgo de muerte En los próximos meses las situaciones que se pueden producir en relación con la pandemia son imprevisibles ​Macrogranjas, turismo masivo y multinacionales El gran motor de este engranaje global del movimiento y el ocio son las empresas transnacionales ​¿Es Ayuso deudora del ideario de Vox? La inteligencia maquiavélica se distingue por "una extraordinaria capacidad para encontrar las debilidades ajenas y utilizarlas en beneficio propio" Santa Cena o Eucaristía La Cena del Señor es recuerdo o sacramento, ambas cosas no ​No un acuerdo opaco Juan García, Cáceres