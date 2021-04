​El gobierno no es “la solución” Jesús Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de abril de 2021, 02:10 h (CET) Con la aprobación de la primera gran medida legislativa de la era Biden, EE.UU da un salto cualitativo en su respuesta a la crisis. Estos casi dos billones de dólares, unidos a los dos paquetes de 2019, elevan la suma al 27% del PIB, porcentaje solo superado por Japón.



Cierto que EE. UU carece de un Estado del bienestar como el europeo y que al inicio de la crisis permitió la destrucción masiva de empleos. Pese a todo, podríamos estar ante un viraje de fondo. Si en 1981 decía Reagan que el gobierno no es “la solución” a los problemas, sino “el problema” mismo, la salida a la crisis de 2008 demostró las bondades de un plan de estímulos bien diseñado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.