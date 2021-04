Talentoo, la herramienta B2B que está revolucionando el sector del reclutamiento, abre mercado en Europa y LATAM Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 17:29 h (CET) Las empresas españolas utilizan Talentoo, herramienta que pone en contacto a las empresas que buscan personal con una red global de recruiters formada por empresas de selección y headhunters que buscan, entrevistan y filtran a los mejores candidatos, en sus procesos de selección desde 2017 El capital humano es uno de los recursos más importantes de los que disponen las empresas para alcanzar el éxito empresarial, por tanto, los procesos de selección son fundamentales. El coste de contratación de un empleado va más allá del pago del salario, ya que la empresa debe invertir en los procesos de captación, formación, reclutamiento, etc. de dicho empleado.

Talentoo, que nace como un concepto novedoso y disruptivo, tiene como objetivo democratizar el sector del reclutamiento a través de una herramienta totalmente digital. La plataforma se basa en un modelo B2B que conecta a las empresas contratadoras con seleccionadores. Cuando una oferta es publicada, los seleccionadores reciben una notificación con el fin de que inicien su búsqueda. Lo que se consigue con ello es que la empresa reciba pocos CVs y muy filtrados, encargándose únicamente de elegir la persona idónea. Además, es la propia empresa la encargada de seleccionar la tarifa a pagar a los seleccionadores por la búsqueda del candidato.

Desde sus comienzos, ya son más de 1.800 las empresas que utilizan esta herramienta en España, por lo que ha decidido dar el salto y abrir mercado en Europa y LATAM. Desde agosto de 2019, ya cuenta con varias ofertas en países como Portugal, Italia, Suecia, Australia, Perú, Colombia, Mexico, etc. Con previsión de globalizar el modelo y convertirse en una solución a nivel mundial para todas las empresas.

