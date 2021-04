Empresas españolas ganan 1.900 licitaciones en América latina por valor de casi 2.000 millones Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 16:36 h (CET) Los principales países donde se ejecutan proyectos son República Dominicana (158 contratos), Costa Rica (138) y Perú (136), destacando en los sectores de la mejora de la gobernanza y la modernización de la administración (355 proyectos), la energía (216) y los transportes (con 194 iniciativas). Más de 1.129 empresas españolas han logrado algún contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las cuales el 72,6% realizó servicios de consultoría y el 27,4% de obra Las empresas españolas han ganado 1.929 licitaciones internacionales en América Latina de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en operaciones con garantía soberana. El importe global asciende a más de 2.281 millones de dólares (1.943 millones de euros) en operaciones que se han llevado a cabo a lo largo de todo el continente, desde México a Chile. Estas son algunas de las conclusiones del estudio ‘Presencia de las empresas españolas con el Banco Interamericano de Desarrollo’ realizado por Licired, el principal portal de licitaciones internacionales de España, incluido en el proyecto Confiáfri2.

España es el principal país europeo con presencia en el BID y ha conseguido el 2,03% del total de los proyectos, con unas cifras muy superiores a las de otros gigantes del viejo continente como Italia, que apenas logró 945 millones de dólares (0,84%), Francia, con 897 millones (0,80%), Reino Unido con 548 millones (0,49%) o Alemania, que con 538 millones de dólares ganados (0,48%) se coloca a media tabla. Sin embargo, la clasificación de los países adjudicatarios está liderada por los países más desarrollados del continente. Canadá es el principal beneficiario, ya que sus empresas ganaron 31.675 millones de dólares (28,18%), seguido por Argentina con 18.112 millones (16,11%) y Brasil con 6.290 millones (5,6%). Por su parte, llama la atención la presencia de Estados Unidos con 2.524 millones (2,25%), ligeramente por encima de España, junto a China con 2.385 millones (2,12%) y Corea del Sur 2.314 millones (2,06%).

Las empresas españolas son especialmente fuertes en el ámbito de la consultoría donde 855 compañías o profesionales ejecutaron 1.371 proyectos por importe de 1.655 millones de dólares, lo que representa el 72,6% del total. En el campo de las obras públicas, 274 empresas hispanas realizaron 558 obras que se ejecutaron por valor de 626 millones (27,4%).

La República Dominicana es el país preferido por las empresas españolas, donde han logrado 158 contratos (39 de obras y 119 de consultoría o servicios). En segundo lugar, está Costa Rica, con 138 adjudicaciones (51 y 87) y se sitúa en tercer lugar Perú, con 136 licitaciones ganadas. Por el contrario, los países donde la presencia española es menor son aquellos en los que el idioma oficial no es el castellano, como es el caso de Jamaica, Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, Suriname y Bahamas. En Barbados se han conseguido 13 contratos, mientras que en Bahamas apenas se obtuvieron cuatro. México, a pesar de ser el país con más hispanohablantes es el país de lengua castellana donde menos adjudicaciones se lograron con tan solo 19 (cuatro para obras y 15 en consultoría).

El principal sector donde más se requirió la participación de empresas españolas es en temas relacionados con el fortalecimiento del gobierno, la mejora de la gobernanza y la modernización de la administración o su modernización, con 355 licitaciones ganadas. A continuación, se sitúa el sector de la energía, con 216 concursos y los transportes con 194 proyectos adjudicados. Para industria se asignaron 157 trabajos a empresas hispanas y 75 para el agua en todas sus variantes. No obstante, el grupo de miscelánea acumula más de 390 adjudicaciones. En sentido contrario, sólo se adjudicaron seis proyectos relacionados con el turismo sostenible, otros seis en temas de telecomunicaciones y cinco en cuestiones relacionadas con la población.

El mercado de las licitaciones internacionales está considerado el campo de juego más competitivo para el sector empresarial. Únicamente las empresas más fuertes y mejor preparadas pueden presentarse a este tipo de concursos que todos los años los principales organismos multilaterales ofertan. El presupuesto medio del Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos cinco años ha sido de 12.200 millones de dólares. La clasificación nacional de empresas ganadoras de proyectos con el BID está liderada por Copui, con 66 adjudicaciones. A continuación, en segunda clasificación está Entrecanales y Tavora con 22 adjudicaciones, también en obras. En tercer lugar, con 17 contratos está Inypsa empatada con Isolux. La primera está especializada en proyectos y la segunda en obras.

Licired es una herramienta utilizada por empresas que desean internacionalizarse a través de las licitaciones multilaterales. Esta plataforma está dentro del proyecto Confiafri2 de Cooperación entre Madeira, Azores y Canarias (MAC), que cuenta con un 85% de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y un 15% del Área de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife. Las empresas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico internacional@camaratenerife.es

