La importancia de la nube en la transformación digital

martes, 6 de abril de 2021, 16:52 h (CET) Soluciones innovadoras y tecnologías disruptivas que ayudarán a expandir su negocio en la nube. Cloud Tech: accelerate digital transformation with cloud 2021 Las empresas se encuentran inmersas en una dinámica de cambio, en el que la adopción de la nube y el análisis de los datos juegan un papel fundamental. Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y años en el mercado, tendrán éxito o fracasarán en función de su capacidad para aceptar el cambio en una era de innovación IT sin precedentes, y los proveedores de servicios desempeñarán un papel fundamental para facilitar esa transición.

El próximo miércoles 14 de abril líderes empresariales que están abordando la adopción de cloud y proveedores de servicios darán a conocer las últimas tendencias en Cloud Computing y las claves por las que las plataformas en la nube están acelerando la innovación empresarial y creando nuevos modelos de negocio potenciando la revolución digital. Mostrarán en el evento online CLOUD TECH: ACCELERATE DIGITAL TRANSFORMATION WITH CLOUD su capacidad de innovación para ayudar a las empresas a continuar con sus procesos de transformación digital. Los múltiples desafíos a los que se enfrentan los departamentos IT hacen obligada esta cita.

Se tratarán temas sobre cómo la nube está impulsando la innovación empresarial, el camino más inteligente para maximizar el valor de la nube, la conectividad, la migración a la nube, el valor del Cloud en el entorno económico actual, el control de los datos, la resiliencia y continuidad de negocio, cómo simplificar la complejidad del cloud, la versatilidad y escalabilidad del Cloud Computing, las principales tendencias del mercado cloud y los retos para los departamentos IT: nuevas prioridades y desafíos, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, PLAIN CONCEPTS, VERNE TECHNOLOGY GROUP, INTERXION, NETAPP, EXEVI, AIRE NETWORKS y DYNATRACE, con la colaboración de Quum Comunicación, IT Institute y La latina Valley; la asociación AEPIA, Asociación Española para la Inteligencia Artificial, Fundación Big Data y Clúster de Big Data de Madrid;como media partners a Digital Innovation News, Revista Transformación Digital, BigData Magazine y Control Publicidad e Interactiva.

Dará comienzo a las 15:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Susana Juan, Director of Partners and Business Development en ‎Arsys; David Muñoz Miranda, Cloud Solutions Chapter Lead en Plain Concepts; Antonio Soto, Director en Verne Tech; Raquel Figueruelo, Business Development Manager en Interxion; Jaime Balañá, Director Técnico de NetApp España; Juan José Muñoz, Project Manager en EXEVI; Carlos García Blanco, Director de Aire Networks y Luis Machetti, Territory Manager en Dynatrace España.

Además, contarán con dos paneles de expertos: " El Valor del Cloud en el entorno económico actual” y “Principales tendencias del mercado cloud y los retos para los departamentos IT en 2021/22” donde líderes de la industria exponen y comparten reflexiones, retos y oportunidades sobre el futuro del cloud, moderado por Emilio Márquez Espino, CEO de La Latina Valley y Gustavo González, Account Manager en IT Institute con la participación de Jose Manuel González Moreno, Director de Infraestructura en EVO Banco y de Ángel Luis Sánchez García, Jefe de Servicio de Apoyo a la Planificación Tecnológica del SERMAS de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde profesionales con una larga y dilatada experiencia, compartirán sus diferentes perspectivas.

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/cloud-tech-accelerate-digital-transformation-with-cloud-2021/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre el evento CLOUD TECH forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

