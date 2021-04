El grupo empresarial granadino Ges Spa creará una nueva agencia de viajes bajo el nombre de Ges Travel Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 16:56 h (CET) El grupo Ges Spa, conocido por ser pionero a nivel nacional en la creación de la franquicia Beer Spa y por gestionar centros de spa en Andalucía y Levante bajo el nombre de Spa y Belleza, fundará una agencia de viajes llamada Ges Travel, aprovechando sus más de 20 años de experiencia en el sector. Dicha agencia ofrecerá experiencias completas y personalizadas, adaptándose a las necesidades de cada persona, tanto para destinos nacionales como internacionales. Está previsto que empiece a funcionar en Mayo El grupo Ges Spa amplía su línea de negocio con la creación de una nueva agencia de viajes, bautizada con el nombre de Ges Travel. El grupo empresarial granadino Ges Spa es de sobra conocido por ser pionero a nivel nacional en la creación de la franquicia Beer Spa, una línea de spas de cerveza que en este momento tiene 4 centros abiertos y otros 2 en construcción; y también por gestionar centros de spa, balneoterapia y baños árabes en Andalucía y la zona de Levante, a través de su marca Ges Spa y Belleza, que se encuentra en continua expansión actualmente.

Tras fundar su propia escuela de formación estética hace ya un año, gracias a sus más de 20 años de experiencia en el sector, planea ahora seguir ampliando su línea de negocio a través de la creación de una agencia de viajes con el nombre de Ges Travel.

La empresa aprovechará su largo recorrido trabajando con hoteles, gracias a la gestión de sus 12 centros de spa que se ubican dentro de los mismos, para dar al cliente el mejor alojamiento en su lugar de destino. Asimismo, podrá ofrecerle sus propias experiencias, como spa de cerveza, circuitos hidrotermales y tratamientos estéticos, además de otras muchas prácticas como visitas a museos y monumentos, rutas y aventuras, restaurantes, etc.

Ges Travel será una agencia que tendrá como objetivo asesorar al máximo a cada cliente, ofreciendo experiencias más completas y personalizadas y adaptándose al máximo a las necesidades de cada persona. La agencia contará con una página web propia que funcionará como un buscador de viajes, y que ofertará desde paquetes básicos de vuelo y alojamiento hasta paquetes más completos que incluyen numerosas experiencias en el lugar de destino. Su punto diferenciador será la atención al cliente.

Los viajeros podrán elegir entre distintos destinos dentro de la web y un asesor especializado de la agencia contactará con ellos para ofrecerles la mejor opción en cuanto a vuelos, alojamientos disponibles y experiencias, para crear un paquete totalmente personalizado y adaptado a lo que el cliente desea. El asesoramiento será tanto para destinos nacionales como internacionales, incluyendo dentro de su cartera paquetes especiales como cruceros, safaris, tours por diferentes países, etc.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su última fase, estando previsto que la agencia empiece a funcionar a lo largo del mes de Mayo, en esa fecha se espera una mayor reactivación del sector turístico, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.