Nanas & Co firma un acuerdo con la multinacional AON para beneficiar la conciliación laboral y familiar

martes, 6 de abril de 2021, 13:28 h (CET) Pasar tiempo de calidad con los hijos es cada vez una prioridad mayor para los padres, por ello las empresas piden beneficios sociales diferenciadores relacionados con el bienestar de sus empleados para favorecer salud, wellbeing, conciliación laboral y familiar. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico, ha firmado un acuerdo con AON, empresa multinacional líder en beneficios sociales para ofrecer a sus clientes el servicio de nannies cualificadas para fomentar familias felices Tras la crisis ocasionada por la pandemia y con la imposición del teletrabajo las nannies son una necesidad para la conciliación y el bienestar de las familias.

Una de las grandes ventajas de contratar a una niñera es que se libera tiempo para poder conectar con la familia de nuevas maneras.

Es difícil encontrar tiempo para pasar un rato individual con un hijo mayor cuando un nuevo bebé reclama la atención. Si la niñera cuida del hijo pequeño, se puede conectar de forma importante con un hijo mayor.

Si se ha contratado a un cuidador profesional para que cuide de los hijos y poder trabajar. Hay que dejar que haga su trabajo. Cuando llegue la niñera por la mañana, hay que despedirse rápidamente de los pequeños y dirigirse a la 'oficina' como se haría normalmente si se desplazara al trabajo.

Teletrabajar con hijos en casa es una causa constante de estrés, el apoyo de una niñera cualificada ayudará a reducir el agobio y la ansiedad para poder disfrutar de verdad el tiempo con los hijos.

Los padres que teletrabajan hacen malabarismos porque al cuidado se suman las tareas escolares y las clases mismas en muchos casos. La mayoría de los progenitores no pueden suplir la presencia de los profesores del colegio o los particulares. Una nanny cualificada está formada para ello, incluso en idiomas, y puede ayudarlos en su organización, deberes y exámenes.

La conciliación no solo permite un mejor rendimiento y un menor absentismo laboral, sino que también fomenta familias felices. Una nanny cualificada estimula un ambiente hogareño menos tóxico.

