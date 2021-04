Las llantas. ¿Cuál es su historia? Por los especialistas Todo Llantas Shop Emprendedores de Hoy

martes, 6 de abril de 2021, 14:45 h (CET)

Todos conocen lo que es una llanta, pero tal vez en algún momento se han preguntado cuál es la historia de las llantas. Las primeras llantas que se conocieron en el mundo estaban elaboradas de caucho, eran lo suficientemente resistentes para absorber choques y resistir algunos cortes, así se ha conocido en artículos destacados

Fue en 1895 cuando los hermanos Michelin hicieron despertar el interés por las llantas en la carrera Paris – Bordeaux, considerada posteriormente por algunos expertos como el primer Grand Prix del Automóvil Club de Francia. Aunque no ganaron la carrera, lograron captar la atención en las llantas neumáticas que crearon para ello. Esto les ha consolidado como líderes en producción de llantas en Europa.

Sobre la historia de las llantas Compañías como Goodyear y Firestone comenzaron a negociar cauchos vulcanizados con Estados Unidos. Años después, fue creado el neumático para automóviles, pero estaban compuestos por un tubo interior que era encargado de contener aire comprimido.

En su exterior, se encontraba una carcasa que se encargaba de proteger ese tubo interior, y a la vez, proporcionaba tracción. Sin embargo, su calidad para soportar golpes o cortes era muy baja, por lo que no eran la mejor opción.

Posteriormente, se dieron a conocer los neumáticos de hule. La ventaja de estos fue que soportaban mejor los impactos y los cortes, pero no fueron una buena mejora debido al gran peso con el que contaban. Lo que hacía que el viaje en auto fuera demasiado incómodo.

No fue hasta años después que Michelin dio a conocer los neumáticos radiales que contenían cinturones de acero. Las cuerdas que se encargaban de formar las capas de la llanta se encontraban elaboradas en nailon o poliéster, siendo pioneros de la historia de las llantas Michelin.

Los siguientes años fueron de innovación para el resto de compañías encargadas de la elaboración de llantas y neumáticos, y solo se distribuían en todo el mundo neumáticos radiales. Estos cuentan con un coste mayor debido a los materiales que se utilizan para su elaboración.

En los años posteriores, los diferentes fabricantes de neumáticos y llantas, se encargaron de modificar la presentación de las llantas, dando diferentes formas y diferentes modalidades de uso. Al final, cada una de las compañías hoy encargadas de fabricar llantas fueron parte su historia para crear las mejores opciones.

Encontrar llantas online en tiendas especializadas como Todo Llantas Shop Tras un breve resumen de la historia de las llantas, es importante tener en cuenta la existencia de tiendas especializadas en la que es posible encontrar toda la variedad en llantas online que se puedan necesitar. Todo Llantas Shop es recomendada por la mayoría de usuarios por contar con un amplio stock en llantas, para brindar el confort que necesita cada usuario, de allí su popularidad entre la comunidad.

Además, se especializan en ofrecer a sus clientes los mejores precios que podrán encontrar en el mercado. De esta manera, se pueden adquirir productos de calidad a una importante relación de precio.

La responsabilidad y asesoramiento personalizado les ha convertido en una de las primeras opciones del mercado a la hora de buscar llantas online.

Finalmente, también cuenta con una tienda física en España, donde todos los usuarios pueden acercarse y asegurarse de la calidad de cada una de las llantas, neumáticos y demás productos que pueden encontrar.

La entrega de los productos con Todo Llantas Shop es de entre 24 y 48 horas, contando con el mejor servicio de entregas que se puede encontrar actualmente en el mercado. Sin duda alguna, se trata de una de las mejores tiendas donde se pueden encontrar llantas.

