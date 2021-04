Consejos DEKRA para la temporada de las motos Comunicae

Cuando llega la primavera y aumentan las temperaturas, los motociclistas están ansiosos por sacar sus motos del garaje. Ahora que ha llegado la temporada, es hora de pensar en la seguridad vial. A continuación, los expertos de DEKRA en investigación de accidentes dan algunos consejos clave Hay algunos elementos que hay que revisar antes de salir a la carretera:

Neumáticos: aunque las leyes de algunos países estipulan una profundidad mínima de la banda de rodadura de sólo 1,6 milímetros, se recomienda una mucho más profunda. Por supuesto, la presión correcta de los neumáticos también es importante. “La presión inadecuada de los neumáticos provoca cambios significativos en el manejo, especialmente en las curvas”, dice el investigador de accidentes de DEKRA Luigi Ancona. Si los neumáticos tienen defectos visibles, como daños, grietas, pinchazos o abolladuras, o si tienen más de seis años, consulte a un experto.

Frenos: Para una conducción segura, los frenos también deben estar en perfectas condiciones. Además de revisar el sistema de frenos, también es importante observar el líquido de los mismos. Vale la pena cambiar el líquido de frenos al menos cada dos años, e incluso, algunos fabricantes recomiendan un cambio anual. Realizando una prueba de conducción en un entorno seguro con maniobras de frenado precisas pero controladas, puede saber si el sistema está funcionando de manera segura. También recuerde mirar siempre por el espejo retrovisor antes de frenar y no solo en una prueba de conducción.

Iluminación: antes del inicio, revise los faros y las luces traseras, así como las señales de giro y la luz de la matrícula.

Niveles de líquido: Antes de salir por primera vez, también es fundamental comprobar los niveles de aceite y refrigerante del motor.

Electrónica: si la batería se vuelve a instalar después del invierno, al iniciar los diagnósticos de a bordo, debe asegurarse que los sistemas de seguridad importantes, como el control de tracción y el ABS, funcionan correctamente. Póngase en contacto con su taller especializado si la electrónica del vehículo muestra algún mensaje de error.

Los motociclistas representan alrededor del 18% de todas las muertes por accidentes de tránsito en la Unión Europea. En España en 2020, aunque hubo un descenso del 35% con respecto al año anterior, aún pierden la vida el 20% del total de usuarios fallecidos en carretera, un total de 173 personas. El riesgo de morir en un accidente de tráfico es mucho mayor en una motocicleta que en un automóvil.

La asociación de expertos DEKRA cree que la formación en seguridad es la forma ideal de prepararse para la nueva temporada. Esto ayuda a los motoristas a familiarizarse con su vehículo y con sus características físicas. Por ejemplo, les enseña a juzgar la velocidad correcta para acercarse a una curva, de modo que permanezcan en el carril derecho al frenar.

Incluso sin entrenamiento en seguridad, el investigador de accidentes de DEKRA, Ancona, aconseja a los motoristas que se mantengan firmes al comienzo de la temporada, comenzando por un entorno conocido hasta que recuperen la sensación del peso y el manejo de la moto. "Por supuesto, los motociclistas no pierden realmente su habilidad durante el invierno, pero incluso un motorista experimentado necesita tiempo para prepararse después de una larga ausencia".

Los motociclistas que vuelven a usar sus motos en primavera, también deben acostumbrarse a “juzgar la velocidad” de nuevo. “Hay una diferencia entre acelerar de cero a cien kilómetros por hora en diez segundos en un automóvil y hacerlo en tres segundos en una motocicleta”, dice Ancona. "A veces, la velocidad que está tomando puede sorprenderle". Por eso la preparación mental también es importante.

Los conductores de los otros vehículos también deben adaptarse: muchos de ellos no esperan ver motociclistas al comienzo de la temporada. Esto hace que el riesgo de no detectar a un motociclista o de calcular mal la distancia, la velocidad y la aceleración sea aún mayor de lo habitual. “Todos los usuarios de la carretera deben prestar especial atención a los motoristas. Y los propios motoristas deben tener cuidado con los errores de otras personas, especialmente al adelantar, cambiar de carril y girar”.

Se puede encontrar más información sobre la seguridad de los motoristas en el Informe de seguridad vial 2020 de DEKRA que explora los medios de transporte de dos ruedas. Está disponible online en https://www.dekra.es/es/road-safety-report/

Fuente: https://www.dekra.com/en/be-well-prepared-technically-and-mentally/

Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

