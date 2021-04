La alimentación es fundamental en la prevención del efluvio telógeno y la alopecia, según AORA Health Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 12:12 h (CET) Con la llegada de la primavera puede producirse una caída abundante del cabello, debido a un proceso natural de renovación. Factores externos como la alimentación, el descanso, el estrés y el propio coronavirus contribuyen a la pérdida de cabello El efluvio telógeno o caída estacional del cabello es un proceso natural de renovación capilar que se produce, especialmente, en primavera y otoño. Su principal diferencia con la alopecia es que, en el caso de la caída estacional, la raíz permanece intacta, por lo que el cabello vuelve a crecer. Sin embargo, en el caso de la alopecia, el folículo capilar disminuye y, por tanto, con el tiempo se produce una pérdida definitiva de cabello.

Las causas principales de la alopecia androgénica son hereditarias u hormonales, aunque pueden agravarse por factores externos como el estrés, una alimentación inadecuada, el uso agresivo de productos de peluquería, los hábitos no saludables, etc.

En el caso del efluvio telógeno, además del proceso normal de renovación del cabello, existen también causas externas como el estrés, los cambios hormonales, una dieta insuficiente, déficit de hierro, etc. que influyen negativamente en la salud capilar.

Desde el comienzo de la pandemia, se ha observado, además, que algunos pacientes sufren un efluvio telógeno agudo, como efecto secundario del coronavirus, debido a los efectos físicos propios de la enfermedad y también al estrés y la ansiedad que provoca el miedo al contagio.

Un buen estado de salud, a nivel general, es la mejor prevención frente a la caída temporal del cabello. La alimentación juega un papel fundamental, por lo que mantener una dieta equilibrada, que incluya proteínas, zinc, hierro y vitaminas A, B y C, es una de las principales medidas de prevención. Además, evitar el uso de secadores, planchas y tintes, un descanso suficiente, utilizar un champú apropiado y activar la circulación en el cuero cabelludo mediante masajes, son otras medidas de prevención a tener en cuenta.

Sin embargo, la dieta no siempre proporciona los nutrientes necesarios, debido a la calidad de los alimentos, por lo que resulta conveniente recurrir a aportes adicionales.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha creado un complejo de activos naturales, AORA Capilar Intensivo que actúa sobre las uñas y el cabello, logrando varios efectos combinados: fortalecimiento, mejora del crecimiento, evita la caída, mejora el aspecto, el brillo y el color y protege el cabello frente al envejecimiento.

Los estudios clínicos realizados registraron una disminución de la caída del cabello después del cepillado de hasta un 55% a los 90 días de iniciar el tratamiento y un 40% de disminución de cabellos perdidos tras el ensayo de tracción, después de 90 días de iniciar el tratamiento.

AORA Health extrae las moléculas bioactivas de diversas sustancias naturales y las combina en la medida exacta para potenciar sus efectos:

Biotina : es una vitamina B que convierte los carbohidratos, las grasas y las proteínas en energía y que ha demostrado su eficacia, combinada con el Zinc, para disminuir la caída del cabello y aumentar el espesor de las uñas.

: es una vitamina B que convierte los carbohidratos, las grasas y las proteínas en energía y que ha demostrado su eficacia, combinada con el Zinc, para disminuir la caída del cabello y aumentar el espesor de las uñas. Cistina y Metionina : son aminoácidos sulfurados que refuerzan la estructura queratínica del cabello

y : son aminoácidos sulfurados que refuerzan la estructura queratínica del cabello Ceramidas : lípidos que fortalecen las células y protegen la fibra capilar de agresiones externa

: lípidos que fortalecen las células y protegen la fibra capilar de agresiones externa Vitaminas B3, B5, B6, C, D y E contribuyen con diversas funciones como el funcionamiento del sistema nervioso, proteger las células del estrés oxidativo, síntesis de otras sustancias y nutrientes, etc.

contribuyen con diversas funciones como el funcionamiento del sistema nervioso, proteger las células del estrés oxidativo, síntesis de otras sustancias y nutrientes, etc. Zinc : contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello, además de combatir infecciones.

: contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello, además de combatir infecciones. Cobre : ayuda a la pigmentación natural del cabello

: ayuda a la pigmentación natural del cabello Extracto de arándano : activa la microcirculación del cuero cabelludo.

: activa la microcirculación del cuero cabelludo. Extracto de pimienta negra : ayuda a la digestión y absorción de nutrientes

: ayuda a la digestión y absorción de nutrientes Polifenoles de manzana: neutralizan los radicales libre que provocan un envejecimiento prematuro del cabello, ayudando a evitar la caída. Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Nuestro objetivo es ayudar a las personas a invertir en su bienestar actual y futuro, a personas sanas que quieren mejorar su calidad de vida y mantenerla a lo largo del tiempo. Ofrecemos una solución innovadora para cada necesidad de bienestar, gracias a la creación de productos de última generación, en los que podemos garantizar la eficacia de los resultados. Nuestros productos provienen de sustancias naturales, elaborados con procedimientos farmacéuticos, que permiten asegurar la máxima calidad y que son testados por medio de estudios clínicos, que validan sus efectos positivos y su total seguridad".

