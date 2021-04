Joaquín Fuentes: "El futuro se presenta muy esperanzador en cuanto a los tratamientos para el autismo" Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 12:16 h (CET) En opinión del psiquiatra infantil y de la adolescencia de Policlínica Gipuzkoa, Joaquín Fuentes, "la realidad es que en los últimos 25 años hemos aprendido que hay una diversidad enorme de casos de autismo". "Hoy, en Gipuzkoa, podemos diagnosticarlo en niños y niñas de 18 meses". Joaquín Fuentes anuncia avances importantes en materia de tratamientos y ensayos clínicos para fin de año El día mundial del autismo se celebra en todo el mundo el día 2 de abril y surgió a iniciativa de las asociaciones internacionales de autismo para hacer valer y visibilizar la importancia del problema. El lema para este año ha sido: “Puedo aprender. Puedo trabajar”. Y en opinión del psiquiatra infantil y de la adolescencia de Policlínica Gipuzkoa, Joaquín Fuentes, “la realidad es que en los últimos 25 años hemos aprendido que hay una diversidad enorme de casos de autismo. Tenemos desde personas que necesitan ayuda las 24 horas del día hasta gente que estudia o da clases en la universidad. Por eso es importante llamar la atención este año y decir “No se confunda. Yo puedo aprender y yo puedo trabajar”.

La importancia de celebrar este día mundial para Joaquín Fuentes sigue vigente a día de hoy porque “es un problema que no desaparece y que tenemos que apoyar”. “El trastorno de autismo es más frecuente que todos los trastornos típicos graves de la infancia -añade- como quedó demostrado con el estudio ASDEU que realizamos hace dos años con fondos europeos y en el que participaron el 70% de los centros escolares de Gipuzkoa y que vino a demostrar, por primera vez en la historia, una frecuencia real del autismo del 0,6% de la población”. “Por cierto que ahora arrastramos la consecuencia de una sociedad informada y solidaria: GAUTENA está desbordada por la demanda de casos nuevos de niños pequeños; unos tres casos nuevos por semana y requiere seriamente más recursos”.

Joaquín Fuentes es un pionero en la investigación sobre el autismo en nuestro país. Durante años ha compatibilizado su labor en programas internacionales con su trabajo como asesor en GAUTENA y su consulta en Policlínica Gipuzkoa, liderando numerosos estudios de investigación y ensayos clínicos en la Fundación Policlínica Gipuzkoa.

“Hace 25 años, cuando yo empecé en Estados Unidos rotando y estudiando sobre autismo, sólo diagnosticábamos aquellos casos que eran dramáticamente complejos, como los que salían en las películas -recuerda-, pero hemos aprendido que la realidad es que hay una diversidad enorme de casos. Los cambios hoy son brutales en cuanto a los avances realizados en diagnóstico, por ejemplo, hoy podemos diagnosticarlo en niños y niñas de 18 meses y el futuro se presenta muy esperanzador en cuanto a los tratamientos, ya que el inicio temprano del apoyo importa realmente”, ratifica.

Lo que está claro para Joaquín Fuentes a la vista de todo lo que se ha descubierto en los últimos 25 años sobre autismo, es que hay que estudiar y tratar cada persona con un programa de apoyo personalizado. “He visto personas con autismo que han estudiado tres carreras y que acaban trabajando como guía de montaña” refiriéndose a las dificultades que estas personas tienen a la hora de enfrentarse y superar una entrevista laboral. En este sentido destaca la labor en Gipuzkoa que realiza GUREAK al integrar laboralmente a muchas de estas personas, que necesitan un apoyo para incorporarse al mundo laboral.

Futuro esperanzador

El desarrollo de un ensayo clínico es un proceso muy complejo y muy exigente que en el caso del autismo puede deparar pronto importantes novedades. Así lo avanza Joaquín Fuentes quien espera poder presentar en octubre importantes avances, como con la Bumetanida, un medicamento que según informa “parece que puede servir para muchos; porque mejora la comunicación y la socialización”. Y por otro lado, ha sido invitado a formar parte próximamente del primer ensayo clínico de la historia que “investiga la medicina de precisión en el autismo”. Y explica: “Se trata de un ensayo clínico gestionado en Suiza y EE.UU. que busca identificar tratamientos concretos para personas concretas, porque dentro del autismo hay subgrupos, que con esta medicina de precisión se podrían identificar y tratar de forma personalizada”.

