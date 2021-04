El servicio de entrega a domicilio, un valor añadido de los ópticos de Cione Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 11:12 h (CET) Se puso en marcha hace ahora un año, con el fin de aportar seguridad a ópticos y pacientes durante el confinamiento, como uno más de los proyectos que muestran la preocupación de la cooperativa por la RSE. Ahora, su practicidad ha hecho, no sólo que se mantenga en el tiempo; también lo ha convertido en imprescindible para los socios de la cooperativa Hace ahora exactamente un año, Cione puso en marcha, durante la pandemia, un servicio de localización de ópticas con el fin de poner a disposición del paciente, y con ello de la salud visual de los españoles, toda su red de profesionales para atender las necesidades urgentes que, en este sentido, aparecieron durante el confinamiento.

Esta prestación de Cione fue un ejemplo más de la cultura empresarial de Cione, marcada por su tradicional preocupación por la Responsabilidad Social Empresarial, cuyo máximo exponente es la Fundación Cione Ruta de la Luz. La cooperativa trabaja diariamente, desde hace décadas, por ser una empresa sostenible y, desde el punto de vista ambiental, reducir el consumo de recursos naturales así como la producción de residuos.

Igualmente hace un año, y para garantizar tanto la seguridad del paciente como la seguridad de los ópticos, y que la salud visual de los españoles no se resintiese a consecuencia de la pandemia, entró en funcionamiento el servicio de entrega de pedidos a domicilio. Con él, el profesional de la salud visual podía entregar en casa del usuario los pedidos necesarios.

El funcionamiento es sencillo y práctico. Cuando el óptico tiene la graduación de las lentes y el modelo de montura del usuario, en Cione, cuenta con la posibilidad de direccionar sus pedidos en el portal de compras al domicilio de su cliente. Y lo mismo ocurre con lentes de contacto de reposición periódica.

“Nos sentimos orgullosos de haber innovado en tiempos de crisis, pero sobre todo de aportarle valor añadido a la profesionalidad demostrada de los ópticos de Cione, prestándoles el servicio que requiere su preocupación por la salud visual de los españoles”, señala José Antonio de Santos, director de Operaciones de Cione Grupo de Ópticas.

Una vez terminó el confinamiento, con la desescalada, por motivos obvios, no se hizo necesario mantener el servicio de localización de ópticas. Sin embargo, la entrega de pedidos a domicilio se ha convertido en una prestación imprescindible. Más del 30% de los ópticos de la cooperativa ya lo utilizan de manera habitual.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.