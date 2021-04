Conocer la historia de los países a través de las biografías de sus personajes más destacados, por lahistoria.net Comunicae

martes, 6 de abril de 2021, 11:16 h (CET) La historia la escriben todas las personas todos los días, pero son sin duda los personajes más destacados de cada país quienes dejan una huella especial en ella. Es por eso que la nueva web lahistoria.net propone conocer la historia de todos los países dando a conocer la vida y biografía de sus personajes más destacados La vida y las obras de muchas personas han marcado el rumbo de la historia, no solo de sus países, sino incluso de la historia universal. Partiendo de esa premisa, la nueva web lahistoria.net, ha optado por ofrecer a los internautas las biografías de cientos de personas relevantes de todos los países del mundo, para que a través de ellas se puedan configurar la historia de esos países en la época en que estas personas vivieron, así como su influencia en épocas posteriores.

La voluntad didáctica y divulgativa de esta página de historia que acaba de ser lanzada pone gran peso en los personajes que configuran y dan forma a los diferentes procesos históricos, poniendo de ese modo a las personas en el centro del desarrollo de la historia de los países. Esta visión del ser humano como motor de la historia, es en realidad un modo de reafirmar la conocida afirmación ‘quién no conoce la historia, está condenado a repetirla’.

La idea es desarrollar la página de un modo en que se comprenda lo importantes que son las acciones humanas en todos los acontecimientos históricos, y la necesidad que existe hoy en día de conocer los errores del pasado para no volver a cometerlos, y también al contrario, es imprescindible fijarse en aquello que empujó a las personas a evolucionar y crecer hacia una sociedad mejor, más justa y evolucionada. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a un mayor desarrollo? ¿Quiénes fueron las personas que más aportaron en ese aspecto?

En lahistoria.net se busca ante todo el conocimiento que pueda llevar a un análisis profundo y a una comprensión de las figuras históricas dentro del contexto de su época. Para ello se ha huido de aplicar los parámetros actuales que inevitablemente conducirían a muchos de los personajes históricos expuestos en esta web a la cultura de la cancelación, y simplemente se exponen sus vidas y los hechos del modo más objetivo posible, enmarcado en el momento histórico que les tocó vivir.

