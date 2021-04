Los perfumes de imitación se consolidan en el mercado gracias a su calidad, señala Similar Parfum Comunicae

lunes, 5 de abril de 2021, 17:20 h (CET) El sector de la perfumería de equivalencia ha crecido considerablemente gracias a las características de estos productos, entre las que destacan, sin lugar a dudas, su calidad y unos precios muy reducidos respecto a otras opciones del mercado, sostienen los profesionales de Similar Parfum La relación calidad-precio es uno de los secretos del éxito de los mejores perfumes de equivalencia que constan en el catálogo online de este servicio, ya que sus responsables consideran que ambos conceptos no tienen que estar reñidos para ser uno de los protagonistas en este sector.

Por qué los perfumes de calidad de Similar Parfum son tan baratos

Seguro que, llegado a este punto, cualquiera puede pensar que es imposible que los perfumes sean tan baratos pero no es complicado de entender: los procesos de diseño y elaboración de estas fragancias se llevan a cabo optimizando todas estas técnicas, recursos y materia prima, de forma que se potencia el ahorro en los costes de producción.

Además, los servicios de venta de perfumes de imitación, como Similar Parfum, prescinden de las grandes campañas de marketing en los medios de comunicación, como sí hacen las firmas más reconocidas de la alta perfumería.

Estas son sólo algunas de las pinceladas que ayudan a crear el escenario más realista de la situación actual de las marcas de perfumes de equivalencia, entendiendo así el crecimiento tan importante que han experimentado en los últimos años, en paralelo al auge de las plataformas de e-commerce y la tendencia de la sociedad a consumir en mayor medida a través de las tiendas en la red.

El auge del e-commerce

Otra de las claves, además de la máxima calidad de estos artículos y el ahorro que supone apostar por ellos, está, precisamente, en esa mayor preferencia de los amantes de la perfumería por adquirir sus productos favoritos a través de las versiones online de las tiendas dedicadas a ello.

El paso del tiempo y, especialmente, la pandemia de COVID-19 que ha azotado a la población, restringiendo gran parte de las libertades de movimientos más comunes, también han sido algunas de las claves esenciales del incremento de actividad de las empresas dedicadas a la venta por internet.

Similar Parfum cuenta con una extensa gama de perfumes, divididos según diferentes criterios: género para los que están destinados, intensidad, familia aromática, rango de edad más común, ocasiones para hacer uso de ellos, estación del año más indicada, etc.

