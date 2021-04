The Smart Company: Consultora de estrategia e innovación en Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de abril de 2021, 18:30 h (CET)

La caída del PIB, el aumento de tasa del paro y ERTES, así como el cierre de empresas y la situación de desconcierto o confusión provocan una debilitación generalizada en las PYMES, la principal arteria que sustenta la economía en un país. Todo ello provocado a raíz de la pandemia iniciada en 2020, como se ha conocido en Medio digital.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su primer análisis de la demografía empresarial ante la pandemia, esta crisis se ha llevado a más de 207.000 empresas, una de cada seis, y a 323.000 autónomos, el 10% del total, en los primeros seis meses.

La inteligencia corporativa como medida para crecer en tiempos de crisis No todo son malas noticias, si hay algo que dejan las grandes crisis son las grandes oportunidades de reinvención, en palabras de Winston Churchill

“Nunca desaproveches una buena Crisis”. Precisamente, es en estas etapas donde surgen nuevas necesidades, que con el ingenio suficiente, se pueden transformar en oportunidades para la empresa.

Por ello, muchas empresas centradas en esta inteligencia aprovechan estos tiempos para crecer. Es decir, gracias a desarrollar estrategias de la mano de asesores visionarios.

Imagina poder tener a esos asesores al servicio de emprendedores o empresas más modestas. Tener la capacidad de generar la idea adecuada en el momento adecuado y lanzarla antes que nadie, con los mínimos recursos o recursos de terceros, sumar fuerzas con otras empresas afines para tener más peso o simplemente optimizar los recursos, procesos o cualquier cambio estratégico que te posicione en un futuro más exitoso.

Realmente sería una solución para la situación de muchas empresas que están al borde del abismo o peor aún, para empresas que por falta de métricas y datos adecuados ni si quiera saben lo que les está por venir.

Muchos piensan que dotar a su empresa de esa inteligencia corporativa supondría un coste imposible de asumir para muchos y realmente así lo era hasta hace unos meses.

Destaca una empresa con una relación calidad precio por encima de la media según la opinión de los propios clientes. Una consultora de innovación y estrategia que se llama“The Smart Company”. Sus socios destacan en este campo por su trayectoria y experiencia; Cristian Cristian Bataller, emprendedor en serie, creador de proyectos disruptivos con éxito a nivel internacional y Pedro Arizmendi, una de las mentes que ha estado liderando a nivel internacional y en varios países servicios de mejora a empresas en una big four como es EY durante más de 20 años. Por ello, fundaron en 2020 The Smart Company, una consultora innovadora para dar respuesta y soluciones transversales apoyadas en la Innovación y Estrategia.

Su metodología propia empieza por una fase de análisis y termina con un acompañamiento tras la ejecución de una solución a medida.

Esa solución dará respuesta a los problemas actuales y futuros de la empresa, ya que se alinea con las tendencias del mercado, como son la transformación digital, cultural, la sostenibilidad o la economía colaborativa, entre otras.

Y esa solución a corto, medio y largo plazo puede acabar convirtiéndose en un nuevo motor económico para sus clientes que retroalimente el actual, impulsando las ventas con estrategias comerciales, marketing, comunicación y todos los canales necesarios para mejorar los resultados.

En la mayoría de ocasiones, los problemas del día a día atrapan la mente e impiden mantener una visión objetiva para salir de círculos viciosos.

Es en ese momento cuando una empresa debe pedir ayuda profesional, con expertos que cuenten con casos de éxito que los avalan.

Además, The Smart Company ofrece un primer análisis telefónico gratuito para los 50 primeros lectores de este medio que así lo soliciten .

Para ello, se puede poner en contacto con la empresa en los siguientes canales:

hola@thesmartcompany.es

https://www.linkedin.com/company/thesmartcompanyes

Desde ese contacto, es posible un primer asesoramiento con los profesionales.

