lunes, 5 de abril de 2021, 14:00 h (CET) La semana de la moda de Madrid apuesta más que nunca por el Upcycling, dominado con maestría por esta marca navarra desde sus orígenes Enneges, marca española pionera en moda Upcycling estará presente del 8 al 11 de abril en el Showroom Allianz Ego de la Mercedes-Benz Fashion Week, el mayor evento de moda de España, en el recinto ferial de IFEMA.

Los hermanos Ceballos, Íñigo y Carolina, están detrás de esta firma con conciencia que descubre otras formas de hacer y producir moda, que sólo utiliza materiales reciclados, excedentes de ropa y telas que proceden de deadstocks de casas de moda, fábricas textiles o sobrantes de la industria. Lo excluido, inútil y olvidado para algunos, renace gracias al buen hacer de Enneges como hermosas piezas de moda. Es la magia de la transformación que otorga a las prendas muchos valores añadidos, apreciados cada vez por más público que compra moda de forma consciente.

Crean prendas a medida personalizadas y trabajan bajo pedido (made-to-order), adaptándose así a cualquier tipo de tallas, necesidades y caprichos, un privilegio que el sistema convencional de fabricación masiva no puede ofrecer.

“Ahora mucha gente habla del Upcycling como algo nuevo, pero en Enneges hemos trabajado con esta técnica sostenible desde los comienzos de la marca de manera instintiva, respondiendo al sinsentido de consumir tejidos nuevos, habiendo cantidades de materiales y ropa en perfecto estado que son descartados para su uso”, señalan Íñigo y Carolina.

Fundada por Iñigo -su director creativo- en 2013, su estilo es “Street Couture”, se define por la sobriedad, apostando por la elegancia de lo esencial al prescindir de lo superfluo. Sus colecciones las componen piezas de patronaje desestructurado en las que el color es el protagonista. Predominan las siluetas fluidas que discurren entre volúmenes y formas orgánicas, se mezclan materiales de naturalezas antagónicas jugando con las texturas y contrastes, lo que da lugar a prendas unisex, deseables, audaces y fáciles de llevar al mismo tiempo.

En esta nueva era, la creatividad significa saber reinterpretar con compromiso ético. Sus colecciones se diseñan y confeccionan en su taller de Lodosa (Navarra), de manera artesanal a partir de prendas y tejidos en desuso tratando de devolver la funcionalidad y belleza a materiales que ya no se utilizan. ”Es clave la selección de los materiales, elegimos minuciosamente los que mejor se adapten a nuestros diseños, a veces podemos conseguir varios rollos de un mismo tejido, otras sólo unos metros. Esto es lo que determina la disponibilidad de un número de prendas con unas características concretas similares. En muchos casos sólo se puede crear una pieza única excepcional, en otros, ediciones limitadas de unas pocas prendas numeradas”, comentan los hermanos Ceballos.

Del mismo modo, sus técnicas de trabajo, patronaje y corte tienen como objetivo reducir al máximo los desechos de tejido aprovechando hasta el último retal para crear sus característicos patchworks. Incluso las etiquetas de marca se imprimen en telas sobrantes, logrando así un desperdicio cero, como base de su modelo de moda circular. La creatividad unida a la artesanía, van de la mano con la concienciación hacia un consumo responsable, y su firme compromiso con las personas implicadas en los procesos.

Durante 4 días, tendrán la oportunidad de mostrar sus diseños más creativos, innovadores y personales junto a otras 14 firmas emergentes de la moda en el denominado Showroom Allianz EGO, espacio donde los jóvenes creadores exhiben sus colecciones con venta directa al público, y que permanece abierto en paralelo a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Enneges revive la experiencia del Showroom EGO tras su paso en 2019, desde entonces han sido ganadores del concurso Nuevos Creadores de la Pasarela 948, y reconocen que vuelven con ilusión , teniendo a su favor la experiencia acumulada y la tranquilidad de ir acompañados de un gran equipo. Dispuestos a disfrutar al máximo de la experiencia siendo conscientes del altavoz que supone: “En una marca familiar como la nuestra este es un escenario importante para que nos conozca el público que comparte nuestra estética y valores. A la vez es un incentivo para nuestro principal canal de ventas, que es online, somos una empresa nativa digital, igual que las personas que se identifican con nosotros. ”

