Influencia Digital, mejorando la visibilidad de las empresas en tiempos de pandemia

lunes, 5 de abril de 2021

lunes, 5 de abril de 2021, 10:04 h (CET) El marketing digital es la solución para la gran mayoría de empresas a la hora de darse a conocer y vender sus productos y/o servicios Lo es desde hace años, pero ahora, después de haber vivido aislados por la pandemia, se hace aún más imprescindible. El número de e-commerces de nueva creación se ha disparado durante este año y por tanto es vital importancia posicionarse en los mercados del mundo digital. Justamente lo que hace Influencia Digital, una agencia de marketing digital en Málaga El marketing online es la solución para la gran mayoría de empresas a la hora de darse a conocer y vender sus productos y/o servicios

Lo es desde hace años, pero ahora, después de haber vivido aislados por la pandemia, se hace aún más imprescindible. El número de ecommerces de nueva creación se ha disparado durante este año. Las empresas necesitan ampliar su radio de acción en el entorno online y cada vez se dan más transacciones en el mundo digital. Pero para eso hay que disponer de una buena web, de una buena plataforma que ofrezca confianza a los clientes y luego posicionarla correctamente. Justamente lo que hace Influencia Digital, una agencia de marketing digital en Málaga.

Hace tres años Carlos Flores y Antonio Amate fundaron esta pequeña agencia de marketing y en poco tiempo empezaron a cosechar sus primeros éxitos. Aquellos clientes que vinieron para pedirles que les ayudarán a conseguir más notoriedad y engagement por parte de sus seguidores consiguieron en un año:

Más de 200k seguidores reales conseguidos a clientes.

Más de 2.5k leads generados. Durante estos años más de 100 clientes han quedado muy satisfechos con los logros de Influencia Digital. Y ahora con el impacto de la Covid en la economía es el momento en que muchas otras empresas confíen en esta agencia de marketing digital. Los resultados en poco tiempo son muy visibles.

Servicios orientados al éxito

Los servicios de Influencia Digital son diversos, pero con un único objetivo: incrementar la notoriedad de sus clientes y, en consecuencia, sus ventas. Analizan en detalle las empresas, sus estados actuales en el entorno online, harán un benchmarking para conocer quién es la competencia y saber cómo trabajan. Con toda esta información elaborarán una estrategia digital adaptada a las necesidades de cada cliente. De esta manera ofrecerán los distintos servicios:

Diseño web: gran parte del expertise de estos profesionales del marketing está en el diseño web. Cada cliente necesita comunicarse en el entorno online de una forma determinada. En Influencia Digital saben cómo hacerlo y lo primero es una web que sea útil, fácil de navegar y que ayude a convertir sus visitantes en clientes. Desarrollan páginas web corporativas, ecommerces, o landing pages. Todas adaptadas a todos los dispositivos, tanto móviles como tablets u ordenadores.

Diseño gráfico: la carta de presentación de cualquier empresa vendrá por el diseño gráfico que establezca en su web. Todo habla del cliente, desde el logo hasta el color de fondo de la web. Además, se encargan de diseñar la imagen de marca en flyers, tarjetas de visita o presentaciones corporativas. Son creativos, pero también buscan el diseño que mejor transmita el valor de marca de cada cliente.

Redes Sociales: quien no está en las redes, no existe. Así pues, en Influencia Digital ofrecen servicios de Social Media y Community Manager para desarrollar una estrategia en las Redes Sociales que más se ajusten al objetivo del cliente. La monitorización de estas cuentas y el análisis mensual servirá para evaluar el impacto de las acciones realizadas en sus perfiles.

SEO: una de las estrategias en marketing digital más importantes es la que pretende mejorar el posicionamiento orgánico de la página web de los clientes. Ayudan a las empresas a mejorar el tráfico mediante una estrategia basada en un estudio de la competencia, análisis de keywords, mejoras de la estructura web o en la elaboración de contenidos de valor para sus blogs, entre otros servicios. La pandemia nos ha hecho ver aún más la importancia de estar bien posicionados en Internet. Por eso Influencia Digital hará que aquellas empresas casi inexistentes para los buscadores se den a conocer y logren mejorar sus resultados en el mundo online.

