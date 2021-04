La Final de la Copa del Rey protegida y segura frente al COVID-19

Se continúan con la implantación en El Estadio La Cartuja de las distintas soluciones Saniwhater® en los diferentes espacios utilizados en los eventos para garantizar la protección y reducción de las posibilidades de contagio con una completa gama de dispositivos y productos únicos en el mercado Este concepto se puso en marcha en la final de la Supercopa de España de Enero, se utilizó para el partido clasificatorio de España-Kosovo del pasado miércoles, se han vuelto a aplicar las soluciones de prevención y protección en la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao y se volveran a utilziar para la final de la copa del Rey de 2021. Todo ello para facilitar cuanto antes el retorno del público a estos eventos, con total garantía y seguridad.

Así, se realiza primero la limpieza y desinfección de los vestuarios y zonas de uso mediante la aplicación de Eclorite ®, el desinfectante en base a Ácido Hipocloroso estabilizado, cuya eficacia ha sido recientemente validada contra SARS-CoV-2, y que al no ser tóxico ni peligroso, no requiere ninguna protección especial o medidas de prevención, ni precaución para su manipulación, además de no necesitar tiempo de espera después de su aplicación.

Para garantizar la desinfección continuada de las instalaciones ya tratadas, se continua utilizando en vestuarios, sala de prensa o palcos de comentaristas, el recubrimiento Saniwhater® Titanium, un potente e innovador recubrimiento certificado que transforma cualquier superficie en autodesinfectante durante 15 días, gracias al efecto fotocatálitico de uno de sus compuestos.

Adicionalmente, las zonas donde se producen más contacto con los objetos, como botones de ascensores, pomos de puerta, etc. se aplicó Saniwhater® Hydraguard+, el recubrimiento tecnológico de desinfección permanente que garantiza la protección de las superficies frente a nuevas contaminaciones durante 90 días.

Como ya es habitual, en los accesos al Estadio, se colocan dispensadores de Saniwhater® Desinfectante, gel hidroalcoholico. Pero además, de forma complementaria, y debido a la intolerancia cada vez más común a los efectos del uso del hidroalcohol en las manos, se disponen también dispensadores de Saniwhater® "Limpiador corporal" y se repartien pulverizadores individuales de este innovador producto cosmético a los asistentes, incluido vestuarios y sala de prensa. Este producto alternativo a los hidroalcoholes, está dermatologicamente testado y no es tóxico, irritante o inflamable, además de utilizar el comentado Ácido Hipocloroso Eclorite® en su fórmula.

Asimismo, en los accesos de las autoridades y prensa al Estadio la Cartuja se colocan tótems cedidos por Mutishan Solutions, para la toma de temperatura automática y detección de uso de mascarilla, además de dispensadores automáticos de Saniwhater® Limpiador Corporal con toma de temperatura incorporada.

Gracias a las soluciones de la empresa Whater y su línea Saniwhater® y a la colaboración con el Estadio de la Cartuja, los eventos que se realizan en estas instalaciones son cada vez más seguros y confiables, con todas las medidas de protección y prevención posibles, y además, muchas de ellas innovadoras y únicas en el mercado.

Con la implantación continuada de este tipo de tecnologías en este espacio deportivo se confirma la apuesta del Estadio de la Cartuja por las soluciones Saniwhater® y la intención de ampliar los estudios de producto y aceptabilidad de los denominados PUNTO DE PREVENCION, cómo son las cabinas certificadas de limpieza y protección o los monolitos de nebulización, que incluye dispensador de desinfectante sin contacto, control de acceso, toma de temperatura automática y detección de uso de mascarilla.

Desde Whater se quiere propiciar un entorno seguro para desarrollar cualquier actividad. Se confirma constantemente que la PREVENCIÓN es la forma más eficaz de evitar nuevas olas de contagio y para ello, las soluciones de Whater están a disposición de toda la sociedad.

