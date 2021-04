Silimax complex: complemento silicio para articulaciones de Comdiet Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

El mantenimiento óptimo de todo el organismo articular es esencial en todos los ámbitos. Sin embargo, para aquellas personas que practican deporte de manera habitual, se requiere una atención más detallada, dado que el silicio tiene un papel fundamental sobre el tejido conectivo, huesos y articulaciones, como se ha visto en Medio digital.

Es por esto que Silimax complex: complemento de silicio de Comdiet es, actualmente, una de las opciones más recomendadas a nivel nacional e internacional.

Silimax Complex consigue ganar terreno en la concepción de un suplemento esencial para el mantenimiento de articulaciones. Y es que ayuda a regenerar a partir de la producción de colágeno y elastina.

Silimax complex: complemento silicio para el funcionamiento articular Silimax es un suplemento líquido elaborado por Comdiet, una empresa compuesta por un equipo de naturópatas con una larga trayectoria como terapeutas.

Para lograr el efecto deseado, se recomienda ingerir un vaso en ayunas cada mañana. Para facilitar la medición de cada dosis, el compuesto incorpora un vaso medidor.

El compuesto Silimax complex busca el equilibrio adecuado corporal, su composición es a basa de concentrado de Cassis, limón, ácido hialurónico sódico, dióxido de silicio, entre otros componentes de gran calidad protagonistas en todo lo relacionado con la pérdida de peso en la industria.

Cada uno de sus compuestos está destinado a conseguir el mantenimiento correcto de las articulaciones. El silicio colabora en la mejora en el rendimiento a nivel articular.

¿Qué es el silicio? El silicio corresponde a un mineral con una gran importancia para el funcionamiento correcto del organismo. Este puede obtenerse a través de las frutas, cereales y vegetales. En la actualidad, es posible encontrarlo como suplemento en cápsulas, inyectado o en soluciones orales.

Esta sustancia tiene un papel fundamental cuando se trata del tejido conectivo, fortaleciendo los huesos y las articulaciones. Por otra parte, también posee una acción que ayuda a reestructurar y regenerar la piel.

Por otra parte, este componente también es utilizado como antienvejecimiento, debido a que contribuye a la renovación de las diferentes células de la piel.

Conocer las dosis correctas para cada persona es importante antes de comenzar a consumirlo.

Riesgos de consumir Silicio El silicio es un suplemento que puede ayudar a las personas a mejorar su organismo articular.

La ingesta de silicio y sales minerales es inherente en la historia de la humanidad. Las sales minerales se han obtenido, históricamente, en fuentes naturales, como la fruta o cereales, de modo que el cuerpo humano los necesita de manera fundamental para procesos vitales, como la formación de los tejidos, en la epidermis, músculos, huesos y tejidos conectivos como uñas, tendones o cartílagos.

El hecho de que sea un elemento natural no procesado minimiza todo riesgo en su uso como complemento. Como cualquier complemento, el riesgo se produce cuando no se respetan las recomendaciones profesionales o bien existe un exceso prolongado.

La combinación que proporciona SILIMAX de silicio y sales minerales permite un equilibrio en los nutrientes que necesita el sistema articular humano. Un compuesto efectivo gracias a la sinergia de sus nutrientes.

