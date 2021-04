Okodia: Agencia de traducción en Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La agencia de traducción Barcelona Okodia es uno de los grupos más consolidados de traducción en la ciudad. Es una empresa que cuenta con traductores profesionales nativos que traducen diferentes textos y mensajes desde cualquier idioma, como el inglés, francés, ruso, chino o alemán. La profesionalidad de los trabajadores garantiza el mejor servicio a las empresas y compañías del mercado, así se ha visto en fuentes de noticias.

Otra razón por la cual la agencia es conocida es porque es partner lingüística de una gran cantidad de grandes y pequeñas empresas de Barcelona. De esta manera, ayuda a empresas y también a particulares.

Servicios ofrecidos por la agencia de traducción en Barcelona La empresa ofrece una gran cantidad de servicios de traducción. El servicio más común y con mayor cantidad de clientes es la traducción de documentos.

Por otra parte, también destaca el servicio de traducción para agencias de comunicación. En este caso, el traductor se encarga de expandir la campaña de comunicación de las diferentes empresas mediante la traducción a distintos idiomas. La finalidad es llegar a más personas y ampliar de forma sencilla la cartera de clientes.

Por otra parte, la agencia también se dedica a la traducción jurídica. Del mismo modo que las compañías cuentan con asesores legales y fiscales, es posible que muchas necesiten traductores jurídicos. El servicio es solicitado mayormente por compañías encargadas de ofrecer productos o servicios a nivel internacional.

Las traducciones de páginas web también se hallan entre los servicios de Okodia. Consiste en un trabajo minucioso y orientado a que los usuarios entiendan a la perfección los servicios ofrecidos en el sitio web.

Para las empresas de la hostelería y la restauración también es clave contar con un departamento de traducción. Debido a que el área turística es muy variada y los restaurantes y hoteles suelen ser visitados por personas de todas partes del mundo, lo ideal es tener el menú y servicios descritos en diferentes idiomas.

Traducciones médicas Un servicio destacado de Okodia es la traducción médica. Es una tarea que requiere gran responsabilidad, ya que trata temas relacionadas con la ciencia y salud. Por esta razón, es imprescindible contratar servicios profesionales de traducción. Este tipo de labor tiene aplicación en ensayos clínicos, estudios científicos o informes médicos. En esta línea, los traductores también están capacitados para adaptar el registro lingüístico para obtener el mejor resultado posible.

La metodología de Okodia La agencia de traducción en Barcelona realiza un trabajo minucioso y detallado. Como se encarga de las traducciones de diferentes ámbitos de cada sector, el primer paso consiste en evaluar el material a traducir.

Una vez realizado el análisis completo del material, los profesionales suelen realizar algunas correcciones y proponen diferentes propuestas para mejorar el documento y posteriormente traducirlo. Este paso es indispensable, ya que permite optimizar el texto a traducir. Una vez obtenido el documento final para llevar a cabo la traducción, se procede a elaborar el presupuesto. Los costes de los servicios varían en función de las necesidades de cada usuario. Por esta razón, la opción más conveniente es solicitar un presupuesto a la misma empresa, para conocer los costes exactos y desglosados. No obstante, Okodia garantiza tarifas ajustadas y transparentes desde el primer día. Cuando el cliente aprueba el presupuesto, se asigna el equipo de traductores que empiezan su labor. Finalmente, el traductor entrega la primera propuesta del documento, que debe ser aprobada por el cliente.

Propuestas de mejora En la mayoría de los casos, los profesionales diseñan varias propuestas, con el fin de elegir la más conveniente en cada caso. Una vez aceptada, se procede a realizar la entrega final al cliente.

Todas las traducciones realizadas por Okodia garantizan unos altos estándares de calidad porque están hechas por profesionales nativos de los diferentes idiomas. La agencia de traducción en Barcelona tiene como misión ayudar a incrementar el número de clientes a cada compañía, brindándoles información sencilla y llamativa.

