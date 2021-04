Foxcamper: Escapadas en tienda techo para coche Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Ir de acampada resulta una experiencia ideal si el objetivo es disfrutar de unos días de conexión con la naturaleza y de tranquilidad. Uno de los accesorios que permite vivir una escapada de este calibre es la tienda de techo. En los últimos meses, la búsqueda de “tienda techo coche” ha aumentado de manera notoria en el contexto de la pandemia. La sociedad, ante las restricciones de movilidad impuestas, busca nuevas maneras de viajar y la tienda de techo se ha convertido en una innovadora opción a tener en cuenta, como se ha visto en artículos destacados.

La empresa Foxcamper, especializada en la venta de tiendas de techo, permite al viajero escoger entre una amplia variedad de modelos, que se adaptan a las diferentes necesidades que este pueda presentar. La firma trabaja de manera exclusiva en toda España como importadora y distribuidora de dos reconocidas marcas a nivel internacional: Sheepie y Eezi Awn.

Al mismo tiempo, Foxcamper ofrece otra línea de productos relacionados con el mundo de la acampada, en la que se pueden encontrar toldos, lámparas recargables, barras de techo, cocinas portátiles y forros térmicos entre otros accesorios.

La mejor alternativa a la tienda de campaña tradicional: la tienda de techo La tienda de techo se ha convertido en una opción cada vez más válida a la hora de irse de acampada, en gran parte debido a la comodidad que brinda en comparación a la tienda de campaña tradicional.

Foxcamper comercializa una gran gama de modernas tiendas de techo, válidas para montarse sobre cualquier vehículo, no solo para el vehículo 4×4, como ha ocurrido hasta ahora. Las tienda ofrecen mucha comodidad y simplicidad. Mientras que las tiendas de campaña tradicionales implican mucho más trabajo a la hora de montarlas, las tiendas de techo se despliegan de manera rápida, no tienen barillas y no necesitan de vientos ni clavar piquetas.

Otra de las ventajas que aportan las tiendas de techo para coche que vende Foxcamper es la gran calidad y diseño. Los materiales con los que están fabricadas aseguran una temperatura ideal en su interior tanto en verano como en invierno. En cuanto al diseño, las tiendas para coche garantizan un cómodo uso al entrar y salir de la tienda y a la hora de hacer vida y descansar de manera plácida en el interior.

En la actualidad, viajar con una tienda de techo en lo alto del vehículo se ha convertido en una de las formas más cómodas de ir de camping. El campista cuenta con la máxima garantía en todos lo sentidos.

Venta de accesorios para la acampada A parte de la venta de tiendas de techo para todo tipo de vehículos (coches, furgonetas, 4X4), Foxcamper se encarga de equipar al campista con todos aquellos accesorios que puedan hacer más fácil y completa su escapada en la naturaleza. Se pueden encontrar productos como toldos, barras de techo para el coche, kits de mesa-cocina portátiles, lámparas recargables y bolsas portaequipajes entre otros.

Foxcamper también tiene opción para aquellos apasionados de viajar con mini caravana. La firma está asociada con Minicaravanas.com, importadora de Caretta, empresa con más de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de caravanas y líder en ventas con exportación a 42 países.

El mayor showroom de tiendas de techo Foxcamper cuenta con el mayor showroom de tiendas de techo, donde el cliente puede encontrar todo tipo de tiendas y accesorios y las mejores marcas en stock. El showroom está ubicado en Girona, a tan solo 1 hora de Barcelona.

Además de encontrarse de manera física en Girona, Foxcamper cuenta con una tienda virtual donde el campista puede adquirir los productos ofertados de manera online. La página web incluye un apartado de blog, donde se proporcionan un gran número de consejos de utilidad para el campista, y un apartado de contacto.

