Los amantes del esquí aprovechan la Semana Santa en Suiza, por skiracingcamps.ch

lunes, 5 de abril de 2021, 09:28 h (CET) Una de las decisiones del gobierno suizo ante la pandemia ha sido la de suavizar las medidas que permiten entrar al país desde países con menos incidencia de coronavirus. Eso, unido a la decisión de mantener abiertas las pistas de esquí, ha hecho que muchos esquiadores hayan decidido aprovechar la Semana Santa para disfrutar de ese deporte El anuncio de que tan solo con una PCR negativa dentro de las 72 h anteriores al vuelo, era suficiente para poder acceder al país alpino con más de 7.300km de pistas de esquí y nieve asegurada, dió el pistoletazo de salida a muchas agencias de viajes españolas que aprovecharon para lanzar ofertas de paquetes de esquí para aquellos amantes de este deporte.

Esto ha supuesto una bocanada de aire para las agencias de viajes, y una gran alegría para quienes veían pasar otra temporada sin poder practicar su deporte favorito. Las ofertas a las que se han podido acoger son muy variadas. Desde días de esquí para toda la familia con pase a pistas, vuelos más alquiler de una cabaña con amigos para quienes quieran practicar deportes más extremos como el snowboard o un ski racing camp, unos campamentos de esquí en los que un monitor entrena a los participantes con los mejores métodos para mejorar sus técnicas de esquí alpino.

Ir a esquiar a Suiza tiene múltiples ventajas. La principal es que la temporada allí dura todo el año, por lo que no es necesario ajustarse a un periodo concreto del año si deseas esquiar; encontrarás nieve y pistas abiertas siempre que lo desees. Además, ahora la cuarentena ya no es obligatoria, siempre y cuando se provenga de un país con una incidencia de COVID-19 inferior a la de Suiza. Y a todo esto hay que añadir que actualmente los vuelos son bastante asequibles.

El esquí es un deporte que se practica al aire libre y en el que es fácil mantener la distancia social recomendada, por lo que siguiendo las recomendaciones básicas, es uno de los deportes más seguros para realizar en estos momentos. Por ese motivo son muchas las personas que han optado por disfrutar de la nieve durante esta Semana Santa y es previsible que si las medidas impuestas por ambos gobiernos, español y suizo, siguen siendo las mismas, muchos decidan cambiar una playa con mascarilla por deslizarse por la nieve tras una sencilla PCR.

