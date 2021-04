Jordi Velasco publica 'Tu vida, tu salud, tú decides' un regalo para la salud y el bienestar Comunicae

lunes, 5 de abril de 2021, 08:12 h (CET) Experto en terapias alternativas y tradicionales, Jordi Velasco publica con Lioc Editorial el libro 'Tu vida, tu salud, tú decides'; desde el lunes 5 de marzo, los interesados se pueden inscribir para descargarse de forma gratuita la versión en eBook Maestro en artes marciales y experto en diferentes terapias alternativas o tradicionales como la acupuntura, la osteopatía, la quiropráctica, las flores de Bach, la radiografía kinesiológica y el par biomagnético, Jordi Velasco publica -de la mano de Lioc Editorial- el libro TU VIDA, TU SALUD, TÚ DECIDES, que tiene como subtítulo Soluciones para TU Salud, con Terapias Integrativas y Naturales.

Se trata de un volumen que estudia qué relación se tiene con la salud en la sociedad actual. Sin poner en cuestión el efecto benéfico que la medicina moderna aporta a la sociedad ni los avances imparables de la ciencia, Jordi Velasco invita al lector a que abra su mente, a que se formule preguntas sobre la hipermedicación de la sociedad y a que busque respuestas por sí mismo, Según Jordi Velasco, "partiendo de la base de que que cada cuerpo es único, debemos escuchar qué trata de transmitirnos nuestro organismo". Y es que para Jordi, no todas las soluciones son válidas para todos y en este sentido expone distintas alternativas de prevención y sanación del cuerpo.

TU VIDA, TU SALUD, TÚ DECIDES estará disponible en varios formatos, pero a partir de este lunes 5 de marzo se presenta una oportunidad única: las personas que estén interesadas en su lectura se pueden inscribir en el enlace adjunto para descargarse la versión en eBook de forma totalmente gratuita.

Con un lenguaje fresco y directo, Jordi Velasco recorre en su libro distintas patologías -la migraña, los problemas gastrointestinales, las alergias, las dermatitis, las patologías respiratorias, los trastornos mentales, el cáncer- y contrasta los tratamientos que ofrecen para ellas tanto la medicina moderna como las terapias alternativas, desde la convicción de que no deben darse la espalda sino entenderse y cooperar.

La expectativa generada alrededor de esta novedad de Lioc Editorial ha sido tal que estos días ya han sido varias las apariciones de su autor en medios: este mismo lunes 5, por ejemplo, Velasco es entrevistado en directo en Galaxy TV, donde compartirá sus tesis sobre la conexión del cuerpo humano con la mente, las emociones y los sentimientos.

Apuntarse para descarga gratuita: https://bit.ly/3cIow5w

