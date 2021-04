Schneider Electric vuelve a entrar en la lista Carbon Clean 200™ 2021 con el objetivo de avanzar en el camino hacia la energía limpia Comunicae

jueves, 1 de abril de 2021, 14:00 h (CET) Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido incluida de nuevo en la lista Carbon Clean 200™ de 2021 de empresas que cotizan en bolsa y que están liderando el sector, aportando soluciones para la transición a un futuro de energía limpia La lista la publica de forma anual Corporate Knights, una compañía de investigación de medios de comunicación, y As You Sow, una fundación sin ánimo de lucro que promueve la responsabilidad medioambiental y social de las empresas. El reconocimiento sigue a la reciente clasificación de Schneider como la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights en su lista Global 100.

La incorporación a la lista Carbon Clean 200 refleja los esfuerzos que Schneider Electric realiza desde hace tiempo para situar la sostenibilidad en la primera línea de su estrategia. En la actualidad, el 70% de los ingresos de la empresa son sostenibles, es decir, provienen de productos o soluciones que aportan eficiencia energética a sus clientes, sin generar un impacto perjudicial considerable en el medio ambiente. Schneider Electric pretende aumentar esta cifra hasta el 80% en 2025.

Schneider Electric seguirá ofreciendo soluciones innovadoras a sus clientes. Algunos ejemplos clave son una nueva tecnología que elimina de su oferta el SF6, un gas de efecto invernadero que suele estar presente en los equipos de media tensión y las instalaciones eléctricas industriales, y la reciente creación de su Global Sustainability Business Division, que tendrá como objetivo proporcionar orientación y asesoramiento integral a los clientes en su proceso de transición hacia la reducción de las emisiones de carbono. Además, como parte de su nuevo programa Schneider Sustainability Impact, la empresa pretende ahorrar 800 millones de toneladas de CO2 de cara a sus clientes para 2025.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.