Nace el concepto Ortodoncia Participativa

Impulsado por el Dr. Carles Navarro, el proyecto Ortodoncia Participativa es un nuevo concepto 100% orientado a fomentar la participación del paciente en su tratamiento de ortodoncia.

Pero, ¿qué significa participar en el tratamiento?

En el mundo de la ortodoncia abundan los ortodoncistas que tratan a sus pacientes desde una vertiente más fría, distante y únicamente desde la faceta médica. Esto crea una barrera que impide que el paciente se sienta lo suficientemente cómodo para que haya diálogo y una comunicación fluida.

El Dr. Carles Navarro ha creado Ortodoncia Participativa para romper con esta forma de entender la ortodoncia y permitir que el paciente se implique y participe.

¿Cómo participa el paciente?

El paciente interviene y participa en diferentes fases del tratamiento.

Durante la primera visita

El paciente explica sus deseos y sus objetivos personales. Detrás de cada tratamiento hay siempre una persona diferente.

Diagnóstico

El proyecto Ortodoncia Participativa se apoya en la tecnología más avanzada para ofrecer un diagnóstico preciso y fiable.

Elección del tratamiento

No existe una única forma de solucionar un problema; generalmente, existen varias opciones. A través de Ortodoncia Participativa se explican cuáles son las diferentes opciones y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.

El paciente participa eligiendo el tratamiento más adecuado según su estilo de vida y condicionantes y tras haber sopesado las ventajas y desventajas.

Inicio del tratamiento

El inicio del tratamiento es uno de los momentos en los que el paciente tiene mayor participación. En esta fase, el paciente participa compartiendo sus dudas, inquietudes o incluso sus preocupaciones.

Durante el tratamiento

Es muy importante que el paciente siga las pautas y consejos médicos. Sin su ayuda y participación, el tratamiento no tendrá sentido. El Dr. Carles Navarro afirma que, en algunos momentos del tratamiento, el paciente puede tener dudas o bajadas de ánimo. Así que está fase es muy importante.

¿Dónde encontrar la ortodoncia participativa?

Actualmente, el proyecto se ha iniciado a través de la colaboración una pequeña selección de clínicas dentales situadas en Barcelona, Castellar del Vallès, Manresa, Sant Pol de Mar y Terrassa.

¿Dónde encontrar más información sobre ortodoncia participativa?

Para más información se puede consultar su página web ortodonciaparticipativa.com y también se puede descubrir más sobre ellos a través de su perfil de instagram @ortodonciaparticipativa.

"¿A qué esperas para participar en tu tratamiento? Empieza hoy mismo", recomiendan.

