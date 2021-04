Los álbumes de fotos, top ventas en tiendas online Comunicae

jueves, 1 de abril de 2021, 13:48 h (CET) Según Santi López, consultor SEO, los álbumes de fotos han sido uno de los productos estrella de este año en ventas en multitud de tiendas online. Esto puede explicarse por varios factores, uno de ellos es que el 2020 ha sido el año más raro del siglo Este año 2020 ha dejado claro el distanciamiento social creado por la tecnología que estaba surgiendo y, lo importante que son los momentos que la mayoría de personas ignoraban. La posibilidad de hacer más fotos de las que nadie es capaz de ver en una vida, el rechazar planes porque ya se harán más en el futuro, etc.

Viendo esta situación, y la enorme cantidad de tiempo que todo el mundo tenía disponible, ha surgido un héroe que muchos ignoraban, hasta ahora. Los álbumes de fotos han aparecido con mucha fuerza, colocándose como top ventas en muchas de las plataformas online. Páginas como Amazon, Carrefour, Álbumes de fotos Online, entre otras han sido beneficiadas de tener este tipo de producto entre sus productos.

El posible crecimiento de uso de este , en principio, anticuado recuerdo se debe a varios factores. El primero es la posibilidad de darle un valor real a las fotos, ya que, al solo elegir las mejores se reduce mucho la cantidad. Otro de los motivos es su encanto vintage, no es secreto para nadie que cada vez está más de moda. Y, el último factor que puede explicar este enorme auge, quizá sea la versatilidad que ofrecen. Los álbumes de fotos DIY (para hacer uno mismo) o los scrapbook, que son los álbumes hechos de recortes, han creado una forma perfecta de mezclar un hobbie, con un recuerdo bonito y, ni hablar de lo bien que lucen en las Redes Sociales. Pinterest, Youtube e Instagram están completamente llenos de este tipo de manualidades.

¿Por qué comprar un álbum de fotos tradicional?

Permiten ver solo las mejores fotos evitando hacer scroll eternamente por galerías de fotos infinitas.

Se puede personalizar mucho para hacer que todo el álbum en si evoque las emociones del interior, reforzándolas.

Son bastante económicos, perfectos para regalos.

Sirven como experiencia en sí mismos. Ya que se pueden decorar con familia y amigas pasando una tarde genial.

Aunque es contraintuitivo, duran más que los online, ya que siempre están en un sitio especial en las casas, incluso se suelen heredar. Después de conocer estos datos seguro que más de uno los usará para guardar, de forma divertida, las fotos de la última aventura o una buena opción de regalo para familias y amigos, totalmente personalizado y bastante económico.

