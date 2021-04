iGERENT: Búsqueda de marca España Emprendedores de Hoy

En el momento de registro de una marca, la persona o empresa interesada puede llevarse la sorpresa de que ya esté registrada o solicitada. Para prevenir los posibles obstáculos que surjan durante el proceso, la búsqueda de marca España es un servicio que garantiza el éxito del registro. El registro de una marca permite que el propietario de la misma tenga derechos exclusivos, así se ha visto en Medio de comunicación.

Es decir, las empresas de la competencia se verán privadas de poder utilizar determinadas palabras, frases, símbolos, diseños, sonidos o combinaciones que identifiquen a un producto o servicio si esta ya esta registrada. Sin embargo, es recomendable realizar el paso previo de búsqueda para iniciar correctamente el proceso de registro de la marca. iGERENT es una empresa especialista en el registro de marcas, así como en la protección de la propiedad industrial e intelectual. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector y tiene presencia en España y otros países como el Reino Unido, Estados Unidos y Chile, entre otros. Los consultores son expertos en derecho y ofrecen un asesoramiento 100% personalizado a cada cliente, con el fin de satisfacer al máximo sus necesidades.

Determinar si una marca está registrada Tal como se ha mencionado anteriormente, antes de registrar una marca, es muy recomendable realizar una búsqueda de marca en España. Se trata de un informe sobre las probabilidades que tiene una marca de ser registrada. Para determinarlo, se investiga entre las marcas que han sido registradas o solicitadas previamente. Asimismo, se lleva a cabo un análisis de la marca, de acuerdo a los criterios de aprobación de solicitudes en la jurisdicción de referencia.

En la página web de iGERENT está disponible un servicio de búsqueda de marca para España. De esta manera, los usuarios tienen la posibilidad de comprobar si la marca será registrada con éxito. Así podrá evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir durante el proceso de obtención del registro de la marca.

Una vez completada la búsqueda, el cliente puede proceder a registrar la marca con total seguridad. Desde el mismo apartado de la web, también es posible rellenar la solicitud de registro de una marca en España.

¿Qué ventajas ofrece iGERENT? La empresa iGERENT tiene más de 6 años de experiencia en el campo de la propiedad industrial e intelectual. Es reconocida mundialmente y tiene presencia en distintos países.

El principal beneficio del grupo es la transparencia y fiabilidad que brinda a los clientes. Son dos valores fundamentales en los servicios jurídicos, ya que transmiten confianza a los usuarios. En este sentido, por cada servicio realizado, los asesores proporcionan a los clientes un informe completo que incluye todos los datos relevantes y la documentación relativa al servicio.

Otro beneficio de la empresa es que los precios son claros y fijos. El pago es por adelantado y los presupuestos entregados a los clientes incluyen todos los costes oficiales y los honorarios profesionales. Es decir, garantiza que durante el proceso no aparezcan gastos adicionales.

Por otro lado, iGERENT también proporciona un monitoreo continuo de los procesos de registro. La empresa ha desarrollado un sistema propio de monitorización con el objetivo que los clientes no deban preocuparse de la ejecución del proceso de registro de marca. Esto facilita el seguimiento de los trámites en la jurisdicción correspondiente.

Finalmente, una de las ventajas más destacadas de iGERENT es que cuenta con un único formulario para solicitar el registro de marca en varios países. Es importante considerar que los procedimientos y requisitos pueden ser diferentes en cada país, pero la empresa simplifica y agiliza todo el proceso. Además, ofrece un único canal de comunicación para centralizar las gestiones. De este modo, elimina cualquier barrera horaria, idiomática o complicación que pueda surgir. Los clientes siempre podrán dirigir sus dudas al consultor asignado, que garantizará una comunicación directa, fluida y ordenada.

