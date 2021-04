La cadena low-cost Sqrups! inicia el ejercicio con dos nuevos locales en Madrid y una facturación de 11 M€ Comunicae

jueves, 1 de abril de 2021, 10:00 h (CET) La clave de este modelo de negocio reside en que Sqrups! negocia con los fabricantes de primeras marcas la compra de productos que, por distintos motivos, ya no les sería posible vender La cadena low cost Sqrups!, madrileña de origen a pesar de las reminiscencias nórdicas de su nombre comercial, ha inaugurado dos nuevos establecimientos en la Comunidad de Madrid. Con estas aperturas, la compañía supera los 50 locales a nivel nacional y los 21 en esta región. De este total, 21 son propios y el resto franquiciados y asociados.

Los dos nuevos outlets de la compañía abre en la calle Madrid, 102 en Getafe y en la calle de Enmedio, 9 de Torrejón de Ardóz. En conjunto, 400 m2 más de superficie comercial que suma la cadena. Sqrups! consolida así a nivel nacional un modelo de negocio gracias al que concluye el ejercicio con 11 M€ de facturación.

El confinamiento excepcional vivido, en el que Sqrups! mantuvo abiertas prácticamente todas sus tiendas, -exclusivamente el área de alimentación e higiene- así como el incremento de clientes que buscan los mejores precios posibles para superar la incertidumbre económica, han sido la lanzadera de esta compañía.

De mirar los precios, a mirar los beneficios para el planeta

“Sqrups es, desde su fundación en 2014, una empresa 100% comprometida con la economía circular” afirma Iñaki Espinosa, fundador de la compañía. Todos sus productos proceden de stocks, de restos de serie, liquidaciones, excedentes de fabricación o de siniestros de múltiples sectores, por lo que cada día la oferta de la compañía varía, y lo que hoy puede comprarse, quizá mañana ya no esté disponible.

“Tradicionalmente, el cliente ha valorado la oportunidad de comprar primeras marcas a precios de chollo. Sin embargo, en los últimos meses, y sobre todo desde que se anuncio la celebración en España de la Cumbre del Clima, cada vez es más frecuente escuchar en las tiendas Sqrups! sobre la satisfacción de los clientes de poder comprar artículos de alimentación, droguería, papelería, moda, calzado, jardín, menaje o electrodomésticos que, hasta ahora, iban directamente a la basura”, concluye.

El modelo de negocio Sqrups!, consiste en ofrecer en sus establecimientos más de 3.000 productos distintos, con un precio medio de 0,80 euros, y con una garantía de devolución de 30 días. El 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas. En muchos casos, se trata de unos excelentes vinos franceses que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o unas ofertas de café italiano que han quedado de una promoción, etc. En resumen, la compañía afirma que la vida media de su producto oscila entre unas pocas horas, y las dos semanas en el 90% de los casos.

Sqrups! renueva completamente su propuesta comercial cada mes y medio, e incorporan unos 50 productos nuevos aproximadamente cada semana, lo que garantiza que cada vez que el consumidor acude a una de sus tiendas tendrá una oferta distinta.

“En Estados Unidos, afirma Iñaki Espinosa, fundador y director general de la compañía, existe desde hace 40 años cadenas similares a Sqrups! con más de 3.000 tiendas repartidas por todo el país. En Europa también operan grandes empresas de este tipo, sin embargo, y sorprendentemente, en España no existía hasta la fecha una empresa de estas características y la intención de la compañía es copar este mercado en los próximos tres años”.

Perfil del cliente de Sqrups!

La compañía divide a sus clientes en dos grandes grupos. De un lado, personas mayores, y que encuentran de este modo la forma de adquirir productos de todo tipo, muchos de ellos de grandes marcas, muy por debajo de su precio. El otro gran colectivo lo forman los jóvenes, más concienciados en favorecer la economía circular, y “que piensan que tirar comida es inmoral” concluye Espinosa.

