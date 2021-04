Persistilina: El libro de Andrés Alejandro Pinate que ha puesto de moda la perseverancia Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

La palabra perseverancia es una actitud de firmeza y dedicación que permite alcanzar cualquier objetivo y hacer frente a los obstáculos que se presentan a lo largo de la vida. El libro de Andrés Alejandro Pinate, Persistilina, aborda en profundidad el término como se ha visto en El sitio web relevante.

Es fundamental tener claro qué es la perseverancia para poder alcanzar las metas planteadas en la vida. Muchas personas tienen un objetivo claro pero, en ocasiones, no saben con exactitud cuándo o cómo perseverar. A la hora de la práctica, es imprescindible mostrar una dedicación plena para alcanzar un objetivo. De lo contrario, el cumplimiento de las metas será poco probable.

El crecimiento personal y profesional El libro reflexiona alrededor de la palabra perseverancia. Sin embargo, va mucho más allá de un simple significado. En muchos casos, las obras suelen ser la extensión de las ideas y pensamientos de los autores y Persistilina no es una excepción. El relato es un manual bien estructurado para desarrollar los hábitos que pueden acercar a una persona al éxito. Está orientado a todas aquellas personas que busquen crecer como individuos, profesionales y triunfadores. El libro ofrece al lector una forma de liberarse de todos los pensamientos negativos que contribuyen al fracaso.

Es decir, Andrés Alejandro Pinate considera que el libro es una herramienta para el desarrollo personal y profesional. El autor remarca que Persistilina fomenta el desarrollo de cualquiera de estos dos ámbitos. Los lectores tienen la posibilidad de escoger en qué faceta aplicar las enseñanzas del libro.

La obra es ideal para todo aquel que quiera crecer como persona. No solo se basa en estudios científicos que demuestran la eficacia de la perseverancia, sino que también muestra ejemplos de personajes históricos que han demostrado llegar al éxito mediante la perseverancia.

¿Qué importancia tiene Persistilina? La importancia del libro reside en la enseñanza que proporciona después de su lectura. En otras palabras, lo importante no es centrarse en el libro como tal, sino en lo que puede aportar al lector.

De hecho, es imposible hablar de la importancia del libro sin mencionar la importancia misma de la perseverancia. La actitud no solo se aplica a la hora de establecer una meta, sino que existen muchas otras ocasiones en que cobra especial importancia. Las relaciones interpersonales, educativas y profesionales, forman parte de la lista de aspectos donde se debe perseverar. Por tanto, es un valor importante para el desarrollo y crecimiento personal.

El libro también trata aspectos como el carisma, la confianza y la autoestima. Son actitudes y valores que van de la mano de la perseverancia y, por esta razón, el autor insiste en la importancia de las mismas.

Más sobre el autor y el libro El mensaje que Persistilina trata de difundir es que, a pesar de las trabas que se puedan encontrar en el camino, siempre se puede seguir adelante. La perseverancia es la capacidad que alienta a avanzar y a alcanzar todo aquello deseado. El autor subraya que va más allá de los clásicos libros de autoayuda, ya que es una guía a lo largo de los pasos que da la persona. Tal como resume el siguiente extracto extraído de la obra: “Con persistencia, prácticamente todo está a nuestro alcance”.

En la página web de Andrés Alejandro Pinate es posible encontrar todos los detalles de la obra, así como del autor. En ella, detalla claramente la importancia que ha tenido el libro y, sobre todo, el impacto que ha generado. Además, cuenta con un apartado para los interesados que quieran adquirir una copia del volumen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tailored Perfumes en Tus Compras De Confianza Curso de blanqueamiento dental de Helident Training Center Click and toner: Cartuchos de tinta y tóner HP Curso camarero Madrid por IEEF Software de gestión para empresas: EV4