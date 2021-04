​Carmen Maritza Jiménez y sus misteriosas historias extraídas de la tradición oral familiar ​La novela "El cerezo de las dudas" trata los acontecimientos fantásticos y cotidianos acaecidos en la saga Céspedes y Rocalta Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

jueves, 1 de abril de 2021, 01:55 h (CET) Carmen Maritza Jiménez Jiménez es una escritora colombiana, cuya primera novela, "El cerezo de las dudas", trata las insufribles vivencias de una distinguida y culta mujer poseída por el espíritu de un soldado y la incompatibilidad de esta realidad con la racionalidad de quienes la rodean. Le sigue su obra, La temible Lucrecia que, como la anterior novela, ahondan en las realidades misteriosas de la vida, con una prosa y contexto colombiano muy exótico.

La novela "El cerezo de las dudas" trata los acontecimientos fantásticos y cotidianos acaecidos en el seno de la saga familiar Céspedes y Rocalta, radicada en La Villa, un lugar ficticio con carácter colombiano. El núcleo de la historia es la posesión de Pía Celestina por parte de un espíritu cuya vida perteneció a un soldado que pereció durante la Guerra de los Mil Días. La novela analiza, con mucho misterio, la sociedad de comienzos del siglo XX, dando cuenta de los valores sociales arraigados en la época, como el nocivo machismo y el catolicismo con su verdad inconcusa y su poderosa influencia en la otrora sociedad de La Villa.



La temible Lucrecia es una novela corta que trata de una espantosa aparición en la Casa Murillo de Barranquilla. Lucrecia o la mujer de las trenzas, como la llamaban, había habitado la casa en el siglo XIX, y había vivido una vida de frustraciones y resentimientos pasionales. Tras su muerte, su espíritu quedó en la morada molestando a quienes la habitaban. Se la quiso desterrar del lugar mediante exorcismos, espiritismo y oraciones pero no se consiguió.



Lo primero que nos llama la atención de las novelas de Jiménez es el fuerte arraigo que esta tiene con el mundo de los espíritus. En todas sus obras hay un componente paranormal tratado con una exquisita sensibilidad. El segundo elemento llamativo es la bella prosa de la autora, con matices colombianos, que nos acerca a su querido Caribe. No podemos evitar, por otro lado, que estas historias se guarden en nuestra memoria y nos hagan dudar acerca de lo que es real y de lo que es irreal.



La autora ha confirmado que ambas historias ocurrieron de verdad o, al menos, eso es lo que piensa quienes las han mantenido vivas. El cerezo de las dudas fue construido por la autora gracias a la tradición oral familia y las historias que se contaban en la población, así como La temible Lucrecia. Por lo que encontramos a una escritora que gusta de recabar viejas historias para entregárnoslas en forma de ficción.



