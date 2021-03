Maskowe recuerda la vital importancia de vacunar contra la Leishmaniosis con la llegada de la primavera Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 16:40 h (CET) El plan de vacunación de las mascotas es clave para garantizar el máximo bienestar de estos animales y, en esta época en que los termómetros comienzan a aumentar sus niveles de forma progresiva, como en el inicio de la primavera, es cuando los veterinarios aconsejan poner todas las miras en el mosquito más peligroso para estos animales, el que transmite la Leishmania, sostienen desde Maskowe La vacuna contra la Leishmania es una medida muy eficaz para minimizar riesgos ante los mosquitos que la transmiten, que suelen aparecer de nuevo con la llegada del calor, llamados flebótomos, los cuales comienzan a moverse con más libertad y poder de actuación con el aumento de las temperaturas.

Por tanto, es en esta época cuando comienzan las campañas propulsadas por los veterinarios para aplicar la vacuna pertinente para tratar de prevenir su actuación sobre la salud de los perros.

Los expertos de Maskowe, no obstante, recalcan que no es una vacuna 100% eficaz contra esta enfermedad, sino que se trata de una forma de reducir las probabilidades de desarrollar una enfermedad que está entre las más graves en la especie canina.

Sin embargo, su alta eficacia hace que se trate del método más fiable de proteger en gran medida a estas mascotas ante un peligro real que puede acabar siendo letal para ellas.

Pipetas y collares, otras soluciones muy útiles

A modo de complemento de la vacunación contra la enfermedad de la Leishmaniosis, en busca de maximizar las posibilidades de éxito, los dueños de mascotas pueden recurrir también a la variada oferta de collares y pipetas que actúan de manera efectiva contra la acción de la Leishmania.

Estas soluciones incorporan un potente y duradero repelente de mosquitos, que tiene muy en cuenta el que transmite esta severa patología canina, por lo que, siempre que se combine la vacuna y el uso de un collar o pipeta con esta funcionalidad específica, se tendrá la certeza de estar actuando correctamente para mantener a la mascota con la máxima protección posible.

Tanto estas medidas como procurar el mayor bienestar y una óptima alimentación en función de su naturaleza y necesidades, son otros consejos importantes para tratar de evitar problemas de salud en estos animales.

Maskowe es una referencia como tienda de productos para mascotas, con una amplia variedad de artículos pensados para cuidar de los pequeños grandes amigos que son estos animales en la vida de las personas que valoran su compañía.

