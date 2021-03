AleaSoft: 2021 empieza con un primer trimestre de récords de renovables Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 16:52 h (CET) El aumento explosivo de la capacidad instalada de eólica y fotovoltaica registrada desde 2019 en la península ibérica está llevando a la superación continua de récords de generación con estas tecnologías renovables. Por otro lado, la escalada de precios del CO2 de los últimos meses, que continúan la larga carrera al alza que llevan desde 2018, ha traído también récords absolutos en este primer trimestre de 2021 Récords de producción renovable en España peninsular

La generación eólica peninsular ha registrado un récord de generación en el primer trimestre de 2021. Durante los tres primeros meses del año, la tecnología eólica generó cerca de 19 000 GWh, un 9,7% más que en el último trimestre de 2020. Estos registros suponen un récord de generación trimestral ya que superan en un 7,5% los datos del primer trimestre de 2018 que eran el récord vigente hasta ahora.

Por su lado, la generación fotovoltaica registró cerca de 3500 GWh en estos tres meses. Un dato que representa un nuevo récord de generación en un primer trimestre, un 35% superior a la generación del primer trimestre de 2020 que era el récord anterior.

En conjunto, la eólica y la fotovoltaica han generado más de 22 000 GWh durante el primer trimestre, un récord que supera en un 12% los registros del último trimestre de 2020, el de mayor generación eólica y fotovoltaica hasta ahora.

La carrera al alza de los precios del CO2 continúa

Otro récord registrado este primer trimestre de 2021 ha sido el de los precios de los derechos de emisión de CO2. Este es un récord que no sorprende y era de esperar. Desde el bajón momentáneo que registraron los precios en el momento de la llegada de la pandemia de COVID‑19 a Europa, los precios no han parado de subir. Analizándolo con un poco más de perspectiva, la tendencia al alza de los precios del CO2 arranca en 2018, aunque la aceleración en estos meses de 2021 ha sido notoria.

El precio promedio de los derechos de emisión de CO2 de los tres primeros meses de 2021 ronda los 37,50 € por tonelada, un precio trimestral que representa un récord absoluto y es 10 €/t más alto que el del último trimestre de 2020.

Seguimiento de la evolución de los datos de los mercados de energía europeos

Hacer un seguimiento constante de la evolución de todos los indicadores de los mercados de energía en Europa es clave para entender su comportamiento y detectar y anticiparse a cambios de tendencia. Tener a disposición todas las variables que afectan a los mercados de energía permite convertir esa información en inteligencia y oportunidades. AleaSoft ofrece un servicio de datos a través de una plataforma online que permite tener a disposición toda la información y conocimiento necesarios para el análisis de los mercados europeos.

También se puede hacer el seguimiento diario de algunos de estos datos a través de los observatorios disponibles en la web de AleaSoft.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/2021-empieza-primer-trimestre-records-renovables/

