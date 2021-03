HOMEnFUN, oportunidades turísticas (también) en tiempos de coronavirus Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 16:08 h (CET) Los alquileres turísticos son el fenómeno social y económico de la última década. La posibilidad de tener una casa completa a disposición, sin horarios y con toda garantía de seguridad es algo que gusta a cualquiera. HOMEnFUN, agencia especializada en el sector, sigue ofreciendo las mejores garantías pese a los tiempos que se viven Las viviendas para alquiler vacacional se han visto reforzadas con la crisis del covid-19. Para sorpresa de todos, aunque en un principio se confiaba más en el protocolo de higiene de los hoteles, con el tiempo se ha visto cómo resulta mucho más rentable el apartamento de siempre.

Gracias al minucioso trabajo sanitario que han hecho las empresas de alojamiento líderes en el mercado (HomeAway, Airbnb o Vrbo) se encuentran casas turísticas que generan mucha más seguridad que la planta de otros establecimientos. “Me di cuenta de que los empleados del hotel no limpiaban los picaportes de las puertas” aseguró una turista de viaje por California.

En España, que se han aplicado medidas severas de higienización para los apartamentos turísticos, también se observa cómo ha crecido la demanda por parte de parejas de enamorados o grupos de amigos. A pesar de que en 2019 un estudio de la Universidad de Salamanca confirmaba que los primeros preferían habitaciones de hotel entonces, parece que ahora también gustan de las casas vacacionales.

La intimidad, un lugar en el que alojarse con total comodidad y el detalle de poder escoger qué tipo de apartamento se quiere para las vacaciones siguen siendo el punto fuerte que este modelo de alojamiento tiene por encima de los hoteles. Si a esta confirmación se le agrega un miramiento excepcional con el protocolo covid-19, todo el mundo saldrá ganando.

Como agencia turística HOMEnFUN siempre se ha esmerado para la satisfacción general de sus clientes. “Buenos precios, buen trato, transparentes en todo momento y sobre todo efectivos” se lee en una de las últimas reseñas de Google. Desde hace un año, aunque ya se tenía bastante en cuenta, también hay un control de higiene sobresaliente.

La idea de que el huésped pueda estar tranquilo en todos los aspectos es algo que tiene que preocupar a las empresas desde dentro. Un apartamento turístico individual en el que de por sí va a haber menos movimiento de personas -y por tanto un distanciamiento social real- no debe escatimar en las nuevas normativas sanitarias.

Con bastante presencia en Barcelona, Menorca o Madrid, HOMEnFUN sigue abriéndose camino en ciudades como Sevilla, donde recién inicia su actividad hospedera pero que ya ha conseguido encarrilar. Si confianza, respeto, tranquilidad y seguridad son la base de una relación, aquí es lo que ofrece tanto a huéspedes como propietarios.

