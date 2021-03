Nuevas tendencias en alfombras de salón según Topalfombra.com Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 16:12 h (CET) Las tendencias y modas en cuanto a alfombras se refiere están cambiando de manera drástica A raíz de los muchos cambios ocasionados en la actualidad han surgido nuevos estilos y tendencias a la hora de utilizar alfombras para la decoración de los salones.

Una corriente muy interesante traída a occidente en la actualidad es la de los textiles con motivos de tela y lodo. Es muy popular y se caracteriza por estar elaborada a través de patrones de diseños geográficos. Este tipo de alfombra suele estar mezclada por colores oscuros y blancos, generando un contraste muy estiloso y bonito.

Otra corriente interesante que se encuentra en tendencia es la de colores cremas junto a líneas muy irregulares. La proporción caótica entre elementos con la que cuentan este tipo de alfombras sorprendentemente ha causado un gran éxito en el sector. Otros estilos utilizados en esta corriente convierten las líneas en puntos muy próximos los unos de los otros con el fin de representar esas mismas líneas de una manera más original.

Las alfombras de salón que cuentan con elementos rurales o antiguos también se encuentran en las tendencias actuales. La decoración vintage ha adquirido una gran relevancia en estos últimos años y puede percibirse en los diseños de este tipo de alfombras, las cuales se encuentran a la última moda. Si la elección de este tipo de alfombra es correcta aportará profundidad y dimensión en la estancia donde se ubique.

Por último pero no menos importante es necesario hablar sobre las alfombras de terciopelo. No se ubican en la tendencia actual, sino que la complementan de manera óptima. Son muy útiles para combinar con otros estilos y aportar un toque extra de suavidad y confort.

Para obtener más información relacionada es posible visitar la web Topalfombra.com. Son profesionales tanto en la venta como en la distribución de este tipo de artículos en tendencia.

