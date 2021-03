¿Cuáles son las tendencias decorativas para esta primavera? Por DECORACIÓN Y REFORMAS Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 15:57 h (CET) Tendencias de decoración 2021: la decoración primaveral "imprescindible" para la casa. Llega la primavera y, con ella, el habitual deseo de renacimiento y cambio: es el momento de dejar atrás el gris del invierno y hacer que los hogares vuelvan a florecer. El año que acaba de pasar ha cambiado profundamente la forma de vivir y la relación con el entorno doméstico Pasar mucho tiempo en casa ha enseñado lo importante que es tener un nido en el que sentirse protegido, un lugar especial y exclusivo en el que sentirse bien y a gusto.

Por otro lado, también se ha aprendido lo hermoso (y nada obvio) que es vivir al aire libre, en contacto con la naturaleza. Dejarse acariciar por el aire fresco de la mañana, disfrutar de cada rayo de sol, darse largos paseos por el campo, el bosque o, para los más afortunados, incluso por el mar.

Así que, ¿por qué no renovar un poco el hogar dándole un aspecto nuevo y fresco y llevando un poco de naturaleza al interior?

Decoración de primavera: la palabra clave es "verde"

La decoración del hogar para la primavera de 2021 se inspira en ecología y sostenibilidad.

Un verdadero himno a la incomparable belleza de la Madre Naturaleza, que rodea, nutre e inspira. Pero también una invitación a protegerla siempre y a defender la vida del planeta.

Materiales y soluciones ecosostenibles, pero también paletas de colores de inspiración botánica, como las que se proponen en el Pantone en el catálogo de decoración de primavera de 2021.

Tonos florales, a veces exóticos, que recuerdan a los jardines italianos y a los ramos de primavera: ¿qué podría ser mejor para infundir desenfado en la decoración de los hogares?

Desde el azul cerúleo, que recuerda al cielo despejado de primavera, hasta el súper energético amarillo luminoso, pasando por el coral quemado, el sorbete de frambuesa y la orquídea amatista, colores brillantes y soleados robados a las más bellas flores silvestres. Pero el verde también es imprescindible, con tonos de fresno verde y menta, ligeros y frescos, que recuerdan los aromas cultivados en el jardín.

¿Cuáles son las tendencias "imprescindibles" para la decoración del hogar esta primavera?

Entre todas destacan tres inspiraciones diferentes, bajo el denominador común del amor por la naturaleza que especialmente en primavera se hace más relevante y que llevará a los hogares toda la alegría de la bella estación, garantizado.

Decoración floral para la primavera de 2021

Floral

Si se cierran los ojos y se piensa en sumergir la cara en un ramo de flores recién recogidas se sentirá de inmediato el deseo de cambiar y de llevar la primavera al hogar.

Toda la vitalidad y energía de un campo colorido o de un hermoso ramo de flores en la decoración del hogar: en definitiva, flores de todas las formas y tamaños.

Los colores dominantes son toda la gama de rosas y amarillos, enriquecidos por azules y glicinias.

Los adornos y accesorios aportan alegría y ganas de vivir: apliques florales, cerámicas pintadas, jarrones de cristal de colores, con agradables e inesperados juegos de luz dados por las transparencias que, a veces, adquieren tonos metálicos y nacarados (brillo).

Los tejidos son delicados y frescos: almohadas, manteles y ropa de hogar con motivos florales multicolores que no temen los contrastes atrevidos. ¿Poner la belleza de un color frambuesa en combinación con un hermoso verde menta? ¿Por qué no?

Los materiales son naturales y se utilizan para crear agradables variaciones visuales y táctiles: por ejemplo, combinando la madera clara con la transparencia nacarada del vidrio y la textura rugosa del yute.

La tendencia de decoración con clorofila para embellecer su casa en primavera 2021.

Clorofila

Un tema inspirado en el mundo verde de los bosques y los prados, que está en completa armonía con el de las flores.

Los colores dominantes de esta tendencia son toda la gama de verdes, desde los tonos más claros y suaves hasta los más fuertes e intensos. A ellos se suman los colores orgánicos de la tierra, marrones, arena y beige.

Los rincones de la casa tenderán a estar llenos de plantas: a la explosión de energía de las flores se une, por tanto, el poder terapéutico del verde, que aporta bienestar y relajación.

Vuelven los papeles pintados, decoraciones primaverales con un sabor ligeramente retro, con motivos de inspiración tropical.

Los tejidos son naturales, como el lino y el algodón, estrictamente lisos y de colores neutros, que se combinan con fibras orgánicas para las alfombras, los tapetes y los manteles individuales.

La idea extra

¿Y si se dedica una pared a un bonito jardín vertical? Una solución decorativa y escénica que promete tener efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo. Se sabe, de hecho, que el verde ayuda a aliviar el estrés y a encontrar la serenidad. Se puede añadir una pequeña fuente zen, encender unas barritas de incienso o una vela aromática y así se tendrá un rincón zen para dejar fuera todas las tensiones acumuladas durante el día.

Tanto si se tiene una mudanza a la vista, como si se está pensando en dar un nuevo aire primaveral a la casa, pensar en un rincón zen será siempre un acierto.

Ensueño

La maravilla de la naturaleza, tal como se ha visto y admirado en los cuadros de los impresionistas, o saboreado en la literatura romántica.

Un mundo fascinante y misterioso, pero también sofisticado, cuyos colores principales son el morado, el amarillo, el lila y el verde.

Las composiciones florales son refinadas, compuestas por lirios, peonías, orquídeas y hortensias.

Las telas y el mobiliario se adornan con preciosos detalles y cenefas doradas, como en los juegos de tazas retro, las copas de cristal y los platos decorados.

La casa está envuelta en una atmósfera soñadora y nostálgica, gracias también a los accesorios de época, como cuadros y biombos florales, jaulas de hierro y cajas de libros.

¿Qué estilo será el elegido para la casa esta primavera?

Aquí hay muchas pistas e ideas para renovar la casa, siguiendo las últimas tendencias de decoración del hogar 2021. La primavera llama a la puerta.

