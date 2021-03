Dermapen, un tratamiento efectivo para mejorar el aspecto del cutis Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 13:16 h (CET) Con esta técnica se consigue remodelar los tejidos que están dañados o envejecidos, y al ser mínimamente invasivo se mantiene la integridad de la piel y los sistemas de defensa de la misma Este novedoso tratamiento estimula la producción de colágeno y aumenta la densidad de la epidermis para reafirmar y rejuvenecer, se realiza mediante movimientos automáticos, las microagujas abren microcanales en la piel lo que facilita notablemente la absorción de los principios activos como las vitaminas, ácido hialurónico o lo que se necesite en cada caso.

La técnica de la micropunción produce una mínima agresión controlada de la piel, dando lugar a una pequeña reacción inflamatoria y a la liberación de factores de crecimiento para sanarla, lo que estimula la multiplicación de los fibroblastos en la dermis.

Como consecuencia, se produce un incremento en la producción de elastina, colágeno y glucosaminoglicanos que se traduce en un aumento de la densidad y firmeza de la piel, favoreciendo la firmeza cutánea y disminuyendo las arrugas e incluso eliminando las pequeñas arruguitas.

Tipos de tratamientos faciales

Reafirmar y Rejuvenecer

Permite reducir la profundidad de las arrugas además de proteger el cutis contra el envejecimiento causado por las expresiones faciales. Rehidratan la piel y estimulan la producción de colágeno. Neutralizan los radicales libres. Aporta volumen en zona de contornos como en labios y contorno orbicular, reduce también el tamaño de los poros. Los principios activos que se suelen utilizar son el ácido hialurónico no reticulado, la argilerina y el Retinol, además de las vitaminas, logrando un efecto similar al del bótox.

Se puede usar esta técnica también para el tratamiento de las cicatrices producidas por el acné, las estrías y para el tratamiento de la alopecia.

Eliminación de bolsas y ojeras

Es importante determinar si las bolsas están formadas por líquido o grasa para utilizar las ampollas de principio activo que corresponda en cada caso.

En estos casos se consigue una reducción notable de las bolsas y ojeras logrando rejuvenecer la mirada.

Volumen y perfilado de labios

Para este tratamiento se utiliza el ácido hialurónico como principio activo, y se consigue unos labios más jugosos, jóvenes y con más volumen.

Recomendaciones

Efectuar un tratamiento de limpieza facial unos días antes del tratamiento.

No realizar el tratamiento si se tienen muchos lunares o manchas amplias.

No realizarlo en mujeres embarazadas o personas con marcapasos.

No aplicar ningún tipo de cosméticos después de las 24h de la realización del tratamiento, a excepción de serums o aceites que calmen la piel y favorezcan la reestructuración de la dermis, que en todo caso serán prescritos por el personal sanitario. Para más información en www.clinicascres.com y en el 91 445 00 04.

