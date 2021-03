GAIA lidera primera fase de proyecto que definirá las competencias necesarias para gestión de Smart Cities Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 12:56 h (CET) El proyecto "Skills4Cities" cuenta con la participación de 60 organizaciones y surge de la necesidad detectada de establecer un marco de competencias y los planes de estudios adecuados para que empresas, profesionales de las administraciones y externos, se formen en las competencias necesarias para la administración de una ciudad inteligente o Smart city Más información en: https://www.skills4cities.eu/

Definir un mapa de competencias que sirva de referencia para los gestores y las personas que trabajan en el ámbito de las smart cities y definir planes de estudio y material formativo específico para capacitar a los profesionales en las habilidades necesarias para gestionar eficazmente las ciudades inteligentes, son los objetivos principales del proyecto Sills4Cities, liderado por 6 partners de cinco países europeos. El último paso del proyecto será la certificación de los profesionales capacitados para la gestión de Smart cities, caracterizadas por fomentar el uso de las tecnologías para mejorar la vida de la ciudadanía, así como la habitabilidad y sostenibilidad de la ciudad.

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de 2021 y 2022 con la participación de 60 organizaciones, forma parte del Programa Erasmus+ de la Unión Europea, en sus apartados KA-2 de cooperación para la innovación e intercambio de buenas prácticas y KA202, relativo a la colaboración estratégica en Europa para la educación y formación profesional.

GAIA, Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi, es el único representante estatal del proyecto, cuyos socios se ubican en España, Austria, Bulgaria, Rumanía y Grecia. El Clúster vasco lidera la primera fase del proyecto en la que se ha comenzado a trabajar y que permitirá definir el conjunto de herramientas para el marco de competencias de ciudades inteligentes: mapa de competencias, marco de competencias de referencia, plan de estudio y guía del usuario para implementación.

Lo novedoso del proyecto, según informa Cristina Murillo, directora de servicios de GAIA, es “la idea de formar a profesionales de las propias administraciones, sobre todo aquellos que gestionan los entornos urbanísticos “ya que, si no disponemos de los conocimientos necesarios, difícilmente vamos a poder ‘construir’ Smart cities. Nuestra idea -agrega-, es formar a personal del ámbito de la administración o externo, cuya actividad esté ligada a las actividades urbanísticas de las ciudades”.

En esta línea, desde GAIA subrayan que el proyecto obedece a una necesidad detectada, “no solo en las administraciones, sino también en cualquier empresa que desarrolle tecnología dirigida a las ciudades inteligentes. A la hora de tomar decisiones en el ámbito de la logística, la robótica, sistemas energéticos etc., tener los conocimientos y criterios necesarios, sin duda ayudará”.

Fases del proyecto

El proyecto Skills4Cities se ha estructurado en dos fases:

FASE 1: Definición del Conjunto de herramientas para el marco de competencias de ciudades inteligentes: mapa de competencias, marco de competencias de referencia, plan de estudio y guía del usuario para implementación.

FASE 2: Validación de competencias para la administración de una ciudad inteligente: se aclararán las características básicas de la validación e identificarán las fases de referencia. Asimismo, se establecerán las normas para la Certificación de roles de ciudad inteligente. En este apartado, se establecerá el proceso de examen, certificación y reconocimiento de las competencias adquiridas en la formación de los grupos destinatarios.

El proyecto está coordinado por el Cluster Sofia Knowledge City (CSKC), y cuenta con la participación de ARIES Transilvania (Transilvanian Branch of the Romanian Association for Electronic Industry and Software), The International Business School (IBS), DEC, ECQA GmbH y GAIA, Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi.

Desde GAIA subrayan que se trata de un proyecto vivo y en el futuro está previsto se abra a la participación de otras entidades interesadas.

