Disfrutar de productos directamente de la huerta a casa, una realidad gracias a Quiero Fruta

miércoles, 31 de marzo de 2021, 13:00 h (CET) Quiero Fruta es un servicio de referencia que desarrolla su actividad de reparto de los mejores productos frescos a cualquier lugar de Madrid que se indique en el pedido El comercio electrónico ha sido, sin duda, un gran avance para la sociedad, facilitando los procesos de las compras de todo tipo de productos sin intermediarios ni traslado hasta puntos físicos para ello; en este contexto, cómo no, juega un papel fundamental el sector de la alimentación, incluyendo a las empresas dedicadas a la actividad de la frutería online, en la que se procuran las piezas más frescas del mercado para transportarlas hasta la puerta de la casa o el local indicado por el cliente.

Un proceso de selección de frutas y verduras exhaustivo

La forma de ofrecer un servicio con garantías, a través de productos frescos y de máxima calidad, es posible gracias a un proceso de selección de las piezas de su catálogo en el que estudian al detalle cada explotación en la que se cosechan.

La mercancía, por tanto, proviene de las fincas administradas por unos responsables serios y comprometidos por brindar la mejor experiencia de consumo de frutas y verduras de calidad.

Sólo cuentan con aquellos proveedores que, de verdad, cumplen con unos estándares esenciales para garantizar una experiencia única, que supera todas las expectativas.

Respecto a cada pedido, se comprometen a escoger aquellas frutas y verduras que se encuentren en un estado óptimo, en un punto de maduración adecuado.

Crece la conciencia social sobre los beneficios de estos productos

Una de las claves del éxito de este servicio es un mayor compromiso de las personas por mantener unos hábitos nutritivos correctos, teniendo en cuenta el gran aporte de las frutas y verduras para el mantenimiento óptimo del organismo.

Además, supone una gran apuesta por erigirse como una alternativa de calidad a los productos que se pueden encontrar en grandes almacenes y supermercados, los cuales, con el procesamiento industrial al que se someten, no llegan al nivel de las piezas de un servicio comprometido como Quiero Fruta.

Estreno de su web

Este servicio, con motivo del incremento considerable de la demanda de pedidos que está experimentando en los últimos tiempos, ha decidido dar un impulso digital y crear un nuevo sitio web en el que ofrecer sus productos de una forma más intuitiva, sencilla, segura y rápida.

Por ello, en caso de necesitar acceder al mejor catálogo de frutas frescas y de calidad, como de la huerta a la mesa, Quiero Fruta es la solución más indicada.

