La creación de un entorno seguro a medida en parkings y garajes, valor añadido de Termiser Protecciones

miércoles, 31 de marzo de 2021, 12:52 h (CET) Los protectores de parkings y garajes son recursos fundamentales para garantizar la máxima seguridad de las carrocerías de los automóviles en sus recorridos a lo largo del espacio en cuestión, pero, para alcanzar los objetivos esenciales que se persiguen con estas instalaciones, se requiere un plan de instalación a medida, que es lo que ofrecen los expertos de Termiser Protecciones Al idear un espacio de estacionamiento de vehículos, una de las claves para potenciar su calidad y, por tanto, atraer a un mayor número de conductores, es la colocación de protectores de paredes, topes de estacionamiento, elementos acabados en esquinas y salientes, que amortiguan posibles impactos al maniobrar y, por tanto, evita en la mayoría de los casos tener que pasar por el taller de chapa y pintura y desembolsar una buena suma de dinero para su reparación.

Para obtener los mejores resultados posibles, Termiser Protecciones ofrece un servicio exclusivo de asesoramiento para decidir cuáles son los artículos que mejor encajarían en el recinto específico.

A través de un estudio previo detallado, esta compañía se encarga de sugerir aquellos productos que mejor pueden desempeñar su función de protección de los vehículos y, cómo no, de la infraestructura del lugar.

Diseño agradable

Uno de los alicientes de sus protectores de parkings y garajes es el diseño de sus productos, totalmente a medida de cada cliente, para que encaje a la perfección con la decoración del entorno, siempre diferenciándose en cierta medida para mantener alerta al conductor.

De esta forma, la personalización es una de las grandes bases del trabajo de los profesionales de esta empresa líder en el sector.

Especial atención de los acabados

Otro aspecto que forma parte del día a día de los especialistas en la distribución, venta e instalación de protectores es el cuidado de los acabados que aplican en cada uno de sus procesos.

Tanto si las columnas son cuadradas como si son redondas, cuentan con la solución perfecta para servir como se espera de ellos.

No sólo garajes y parkings

Centros de logística, aeropuertos, centros educativos, complejos deportivos, puertos marítimos, etc. son otros ejemplos de entornos en los que se suelen instalar estos protectores y topes de estacionamiento de última generación de los que se valen en Termiser Protecciones, una referencia en la venta, distribución e instalación de protecciones para todo tipo de recintos en los que son muy importantes para prevenir percances indeseados.

