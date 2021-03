SPI Tecnologías da a conocer las ventajas de instalar la fibra óptica de Embou Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 12:12 h (CET) SPI Tecnologías opera con compañías que ofrecen en su zona de actuación los mejores servicios, como es el caso de Embou La fibra óptica es un medio de transmisión de información mediante pulsos de luz y así aumenta considerablemente la velocidad de subida y de bajada, aunque hoy en día ya la conoce todo el mundo. En SPI Tecnologías llevan años trabajando para dar el mejor servicio posible a sus clientes y, por este motivo, hace años que trabajan con Embou ya que es la operadora aragonesa líder en red de acceso a banda ancha: Wimax y fibra óptica.

Embou es el proveedor por excelencia en el mundo rural y, en Aragón y concretamente en la provincia de Huesca, está siendo un referente en la instalación de la fibra óptica en pequeños pueblos en los que hace años que los clientes pedían mejoras de conexión. Ahora, gracias a sus servicios, han mejorado notablemente la velocidad de subida y de bajada. En estos momentos, Embou instala la fibra en los pueblos y SPI Tecnologías la comercializa para poder dar este servicio para todos los usuarios que la demanden.

Ventajas de la instalación de la fibra óptica de Embou:

La velocidad, la más importante de todas. La transferencia de datos se genera a través de pulsos de luz que tienen velocidad simétrica y gran capacidad lo que permite tener en casa una conexión fiable al 100%.

Estabilidad. La fibra óptica frente a Wimax no tiene nada que ver ya que el cable de fibra no tiene pérdidas.

Conversión a vivienda de alta definición. Permite ver todo lo que se quiera en cualquier pantalla y los dispositivos que estén conectados en un hogar sin bajar su rendimiento. Por eso, es la mejor opción si está disponible en la población donde se resida.

Facilitar el teletrabajo. Con la época que se está viviendo hoy en día y el aumento del teletrabajo, un Internet de calidad se ha vuelto imprescindible en todos los hogares para así poder ejercer la actividad profesional de forma completa.

En SPI Tecnologías se comprometen a ofrecer los mejores precios del mercado, a comprobar las coberturas según la zona donde se necesite el servicio, a agilizar los trámites para que la fibra llegue en el menor tiempo posible y a mejorar las condiciones actuales si se diera el caso de no disponer aún de fibra. Y, todo con, haciéndolo con las mayores garantías que da la gran calidad de servicio que ofrecen.

