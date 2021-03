Onda Espacial llega a League of Legends junto a la nueva campeona: Gwen Comunicae

miércoles, 31 de marzo de 2021, 11:04 h (CET) La costurera consagrada llegará a la Grieta del Invocador en la versión 11.8, aunque estará disponible en el PBE desde hoy. El evento de Onda Espacial trae de vuelta el modo de juego Uno para Todos, así como nuevos aspectos, emoticonos, iconos, etc. Riot Games ha presentado el próximo gran evento que llegará a League of Legends con el parche 11.7: Onda Espacial. Asimismo, ha anunciado a la siguiente campeona: Gwen, la costurera consagrada, que ya está disponible en el servidor de pruebas de LoL.



El evento llegará al cliente de League of Legends el próximo 1 de abril y contará con nuevos bordes, botín, iconos, emoticonos y el regreso del modo de juego de Uno para Todos. Además, Riot lanzará una línea de aspectos que incluye:

Lux onda espacial

Samira onda espacial

Nunu onda espacial

Rumble onda espacial

Nasus onda espacial

Blitzcrank onda espacial

Lulu onda espacial y Lulu onda espacial edición de prestigio

Gwen onda espacial (disponible junto a Gwen más adelante) En cuanto a Gwen, aunque antaño fue una adorada muñeca, cobró vida gracias al sacrificio de su creadora y se transformó en una costurera mágica. Gracias a su creadora, una ancestral magia cuyo poder radica en la Niebla sigue las órdenes de Gwen. Se siente a gusto y disfruta utilizando este poder místico, que combina con las herramientas de su dueña: tijeras, agujas e hilo. Más detalles de sus habilidades:



Pasiva - Mil cortes

Los ataques básicos de Gwen infligen daño mágico adicional equivalente a un porcentaje de su vida al impactar. Los ataques básicos contra campeones hacen que se cure parte del daño infligido.



Q - ¡Corta, corta!

Gwen ataca rápidamente con sus tijeras de dos a seis veces, lo que inflige daño mágico en un cono. Como mínimo, Gwen realizará dos cortes, a los que sumará un corte por cada ataque básico que haya asestado a un enemigo (hasta un máximo de cuatro para alcanzar un total de seis cortes).



Infligirá daño verdadero a los enemigos que se encuentren en el centro de cada corte, además del daño mágico adicional de Mil cortes.



W - Niebla consagrada

Gwen teje la Niebla consagrada para que la rodee durante 5 segundos, lo que le otorga armadura y resistencia mágica mientras se encuentre en su interior. Los enemigos que estén fuera de la niebla no podrán seleccionar a Gwen ni golpearla con habilidades. La niebla se moverá para seguir a Gwen la primera vez que intente salir de ella, pero se disipará la siguiente vez.



E - Salto y corte

Gwen se desliza una pequeña distancia y potencia sus ataques, lo que aumenta su alcance, su velocidad y les otorga daño mágico al impactar durante 4 segundos. Atacar a un enemigo durante este periodo de tiempo restaura un 50 % del enfriamiento de esta habilidad.



R - Bordado

Gwen puede utilizar Bordado hasta tres veces, pero debe golpear a un enemigo en 8 segundos para desbloquear el siguiente uso de la habilidad. En cada lanzamiento, dispara agujas en línea recta, lo que inflige daño mágico, ralentiza a los enemigos y aplica el daño mágico adicional de Mil cortes de Gwen.



El primer lanzamiento dispara una aguja, el segundo lanzamiento dispara tres y el último lanzamiento dispara cinco, es decir, un total de nueve agujas y de nueve aplicaciones de Mil cortes a los enemigos golpeados.



Gwen llegará en la versión 11.8 de League of Legends. Toda la información sobre Onda Espacial y las novedades de la próxima campeona aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo Camaltec adquiere Versatile Comunicación Dermapen, un tratamiento efectivo para mejorar el aspecto del cutis Syndesi Consulting centra sus esfuerzos en aportar valor añadido a los procesos de sus clientes VCG Decoletaje refuerza el departamento de metrología Disfrutar de productos directamente de la huerta a casa, una realidad gracias a Quiero Fruta