Innovación para el sector de la farmacéutica: Mantener un control del stock real Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de marzo de 2021, 11:00 h (CET)

Atraer a más clientes no es una tarea fácil para nadie, y menos para las farmacias. Muchas se han dedicado a publicar en diferentes plataformas de venta sus propios productos, pero no cuentan con la gestión y el orden necesario para lograr aumentar la facturación, como se ha visto en https://lanuevagaceta.today.

MWSConnect, una reconocida empresa extremeña con sede en Plasencia, ha desarrollado un innovador programa informático que permite a los trabajadores del sector farmacéutico tener un mejor control del stock a tiempo real. De esta forma, han conseguido una mejor gestión diaria de los diferentes productos farmacéuticos.

Otra de las facilidades que ofrece el programa es conocer el listado de proveedores que vende cada uno de los productos y ver a qué precio lo están comercializando, característica que permite conocer el mercado.

Al mismo tiempo, MWSConnect facilita a las diferentes farmacias vender en la gran tienda virtual de Internet, Amazon. Además, les ayuda a crear mayor visualización y ser parte de diferentes páginas web del sector farmacéutico, como Promofarma.

La sincronización multicanal de las diferentes plataformas se realiza de forma rápida y sencilla mediante MWSConnect, con lo que se logra una sincronización total, sin la necesidad de que el farmacéutico intervenga manualmente durante el proceso.

Ahorro de tiempo y mejor servicio En el caso de las farmacias, uno de los principales inconvenientes que impiden el éxito a la hora de vender en Internet es que no cuentan con una gestión eficiente del inventario, ya que las exigencias de tiempo con las que cuentan los farmacéuticos no lo permiten.

El sector opera con una gran cantidad y variedad de productos y, por esta razón, necesita un sistema que sea capaz de manejar de manera eficiente y eficaz toda la gestión de forma automatizada.

El programa MWSConnect es capaz de conectarse periódicamente con la ERP del negocio, de manera que consigue recoger toda la información necesaria, actualizarla y hacerla visible en los diferentes Marketplaces y tiendas virtuales del sector farmacéutico.

Por otra parte, a través del programa, la farmacia puede conocer la competencia. Brinda al farmacéutico la opción de ver un listado de los diferentes proveedores que cuentan con el mismo producto, mostrando también los precios que ofrecen.

Una herramienta útil y eficaz para conocer si los productos que se están vendiendo cuentan con los precios justos o, por el contrario, se están vendiendo por encima del precio medio del mercado.

Para aquellas farmacias que quieren innovar y avanzar junto con la tecnología, esta es la herramienta correcta. No solo facilita el trabajo, sino que también permite ampliar la cartera de clientes. En consecuencia, también aumentará considerablemente el margen de ventas.

Finalmente, aunque el programa en primera instancia está creado para el sector farmacéutico, puede ser adaptado fácilmente a cualquier otro tipo de negocio que desee innovar en las ventas por internet.

El programa solo necesita que se ingresen los datos del inventario y los precios de cada producto. La plataforma se encarga de encontrar las páginas relacionadas con el sector correspondiente de la empresa y posicionarla entre las búsquedas. Además, incluye los productos en Amazon.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casas de madera en Málaga a medida por Grupo Delmader Impresora 3D profesional de BlimBlim Soluciones logísticas integrales: Cargo Marketing Sea & Air Binomium: Adiestramiento de cachorros en Zaragoza Innovación para el sector de la farmacéutica: Mantener un control del stock real