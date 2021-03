Las lavadoras más vendidas de este 2021, ¿valen la pena? por Lavadora.me Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 17:56 h (CET) "A menudo nos guiamos por las valoraciones y comentarios que tienen los electrodomésticos que compramos online, pero, ¿son estas opiniones las más acertadas?, ¿atienden a todos los aspectos que nos interesan?" Realizan un recorrido a través de las lavadoras más vendidas de esta temporada y desvelan si la compra merece o no la pena a pesar de las valoraciones positivas La compra de una lavadora no es una acción que sea realizada de forma trimestral o ni siquiera anual. Con suerte, compraremos una lavadora cada quince años, por lo que escoger una es una tarea importante a la vez que compleja. Y es que la mayoría de las personas no conocen todos los aspectos técnicos que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión entre un electrodoméstico u otro, por lo que se cae en el "error" de observar las opiniones de otras personas con respecto a la lavadora que más ha llamado la atención.

Durante este 2021, varias han sido las lavadoras que han ocupado el puesto entre "las más vendidas" en Internet. Todas ellas diferentes, aunque por lo general tienen en común un aspecto en particular: el precio. El top 5 de las lavadoras más vendidas es el siguiente:

Lavadora-secadora Hisense WDQY901428VJM: por tan solo alrededor de 400€ es posible conseguir una lavadora-secadora con capacidad de 9kg, sistema antibacterias, inicio diferido de hasta 24h y tecnología Pure Steam que elimina las arrugas casi por completo. Sin embargo, ¿cuál es el punto débil de esta lavadora? Su clase de eficiencia energética B, que la convierte en electrodoméstico de un consumo mayor que otras lavadoras de mayor precio, pero de mejor eficiencia energética. Lavadora-secadora Candy Smart Pro CSOW 4965TWE/1-S: de nuevo, las características y las valoraciones hacen destacar esta lavadora-secadora de la marca Candy. En este caso, se trata de una lavadora de 9kg con WiFi y Bluetooth con programa de vapor para facilitar la eliminación de manchas y arrugas. Mientras las opiniones se centran en el buen funcionamiento y la rapidez, obvian el hecho de que su eficiencia energética es de clase C, por lo que consume todavía más energía que la anterior lavadora mencionada. Lavadora Sharp ES-NFA6101WD-ES: la lavadora Sharp de 6kg sobresale, al igual que las anteriores, por su bajo precio, rondando los 200€. Y falla, de nuevo, en su eficiencia energética con una clase D, suponiendo un consumo de alrededor de 9900L de agua anuales. Una lavadora de clase energética A permitirá ahorrar hasta un 60% en electricidad y agua Lavadora Bosch WUU28T72ES: en este caso, este electrodoméstico aumenta su precio, pero también algunas de sus ventajas. Una de las razones por las que se ha adquirido en mayor medida esta temporada ha sido su bajada de precio y sus características EcoSilence (para un menor ruido) y su Ecómetro (para controlar la energía y agua gastados en cada lavado). Esta última característica, el ecómetro, intenta compensar su clase C en eficiencia energética. Lavadora Fagor 3FE-7612: en último lugar, cabe destacar otra gran marca como es Fagor. Por más o menos 300€, Fagor ofrece una lavadora que soporta hasta 7kg que es calificada por los compradores como "poco ruidosa", No obstante, los clientes aluden a que no son capaces de dilucidar la cantidad de energía empleada, siendo la clase energética del electrodoméstico G. En resumen, es posible extraer una conclusión en claro de este análisis: el comprador medio atiende, en primer lugar, al precio y características del producto. Esto es, busca la mejor calidad-precio, pero no tiene todos los datos necesarios para realizar un buen juicio de valor. Como resultado, se realizan compras de lavadoras con un alto consumo energético que podría haberse rebajado a más de la mitad si se dedica algo más de presupuesto a un electrodoméstico tan importante en la vida diaria. Por estas razones sería acertado realizar la siguiente afirmación: las valoraciones de los clientes no siempre son 100% fiables, dado que no todo el mundo tiene las mismas necesidades o atiende a las mismas características en la compra de un producto.

