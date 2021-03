De la empresa Neutrino Energy surge un nuevo automóvil PI impulsado por energía 100% infinita e inagotable Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 16:49 h (CET) Con Neutrino Energy, el mundo de la movilidad está dando grandes saltos a medida que se van creando nuevas tecnologías para avanzar en la dirección exacta que el contexto actual está esperando de la industria automotriz En principio hay normas cada vez más estrictas desde la unión europea acerca de los gases contaminantes que aceleran el efecto invernadero, con lo cual la industria del automóvil está cada vez más próxima a dejar atrás los motores de combustión interna alimentados con combustibles fósiles. Los primeros pasos fueron la reducción del tamaño de los motores, desde los gigantes V12, V10, V8, V6 se ha pasado a motores de cuatro cilindros alimentados por turbocompresores, luego de este Downsize, las cilindradas se han reducido aún más incluyendo a las grandes berlinas. Pero las nuevas normas impuestas en Europa respecto a la reducción de CO2 han empujado a las fábricas de automóviles a colocar motores híbridos para lograr las metas impuestas, así la industria se va adaptando a estas nuevas exigencias.

La industria del automóvil no descansa y va por más introduciendo al mercado una nueva jugada con la apuesta a los automóviles eléctricos, dejando atrás un siglo de historia de motores a combustión interna para dar paso a los nuevos protagonistas de esta era.

Sin duda el automóvil eléctrico es a lo que apunta el mercado automotriz y la industria del automóvil está decidida a virar en ése sentido. Recientemente el gigante alemán VW ha anunciado inversiones hasta el 2026 por 45000 millones de Euros para la fabricación de varios modelos de automóviles eléctricos en sus plantas de Alemania, con lo cual VW espera vender en este año en curso 1 millón de automóviles eléctricos y en 2 años planean subir a 4 millones de autos eléctricos vendidos en Europa.

También las empresas generadoras de energía eléctrica se están asociando con las fábricas de automóviles para invertir y triplicar las bocas de carga existentes para dar respuesta al crecimiento del parque automotor eléctrico el cual necesitará indefectiblemente más estaciones de carga para alimentar ese enorme caudal de automóviles sedientos de energía eléctrica.

Mientras la industria de la movilidad va vibrando a grandes pasos hacia el automóvil eléctrico se plantean grandes interrogantes acerca de la infraestructura necesaria para alimentar tantos automóviles que dependerán de la electricidad para poder funcionar. Cuantos más automóviles eléctricos haya mayores serán los desafíos para adecuar el sistema de estaciones de recarga.

Pero ese punto está por dar un gran salto de innovación ya que en las instalaciones del Neutrino Energy Group se está gastando un nuevo y revolucionario automóvil basado en la energía que proveen los NEUTRINOS.

Recientes investigaciones han demostrado que éstas pequeñas partículas poseen masa y por ende son capaces de generar energía eléctrica mediante su paso por celdas de materiales superconductores.

Los NEUTRINOS son micro partículas 100 veces más pequeñas que un átomo y están presentes en todo el universo, son partículas de energía cósmica que fueron generadas en el big bang y hoy bombardean todo el universo y es una energía más que golpea el planeta como rayos cósmicos, rayos ultravioleta, rayos gama y beta entre otros elementos de energía provenientes de todo el universo.

El principal y más cercano generador de Neutrinos es el sol que provee la mayor cantidad de Neutrinos que impactan el planeta. Los NEUTRINOS son tan pequeños y potentes que son capaces de atravesar cualquier materia incluyendo a la mismísima tierra y es por ello que es posible obtener su energía incluso dentro de una cueva en las profundidades de la tierra. Los NEUTRINOS están divididos en 3 grupos y pueden cambiar de forma según su trayectoria, los hay electrónicos, mounicos y teutónicos, estos tienen la capacidad de cambiar de una familia de Neutrinos a la otra por medio de un proceso que se conoce con el nombre de oscilación de Neutrinos. Aprovechando esta característica física de sus capacidades para oscilar se obtienen oscilaciones subatómicas que al producir vibración dentro de una placa súper conductora de grafeno dopado puede aprovecharse para producir energía eléctrica.

Éste es el principio que se está utilizando para que el automóvil PI sea el primer automóvil totalmente ecológico, con cero emisión de contaminantes para el medio ambiente y sin límites en su autonomía. Esta revolucionaria tecnología le permite al PI recorrer grandes distancias sin necesidad de recargas y recibiendo constantemente en toda circunstancia la energía de los NEUTRINOS capaces de generar la electricidad necesaria para mover sus motores eléctricos y la carga de sus baterías suplementarias incluso cuando esté aparcado.

El automóvil PI será el primer automóvil en generar su propia energía con toda su estructura, ya que el total de su chasis, su estructura interna y su carrocería estarán hechas en grafeno dopado y fibra de carbono capaces de captar el paso de los NEUTRINOS lo que le dará al automóvil la capacidad de producción y acumulación de energía limpia para poder circular.

El automóvil PI contará con una estructura ultra moderna y vanguardista dotada de los últimos adelantos de la tecnología para crear el sistema de movilidad más avanzado al día de hoy. El arsenal de tecnología rodante permitirá a los usuarios disponer del mejor automóvil de todos los tiempos ya que uno de sus puntos más importantes es el hecho de no tener que recargar el vehículo a ningún enchufe para circular por lo tanto su autonomía será ilimitada.

Todas estas características harán del PI el auto más eficiente y amigable con el medio ambiente dejando atrás un siglo de uso de motores de combustión interna alimentados con combustibles fósiles. El automóvil PI pronto estará disponible para llevar su tecnología a todo el mundo.

Autor: Daniel A López

