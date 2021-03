Schaeffler contribuye a la electrificación de los vehículos comerciales Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 16:52 h (CET) Los nuevos pedidos de producción en serie de motores eléctricos y módulos híbridos para camiones ponen de manifiesto el éxito de la estrategia de movilidad eléctrica. Con la electrificación, Schaeffler también ayuda a sus clientes de vehículos comerciales a cumplir con los objetivos de reducción de CO2 y contaminación. Matthias Zink: "Aportamos nuestra considerable experiencia sobre sistemas al campo de los vehículos comerciales para dar forma a cómo se mueve el mundo" El proveedor de los sectores de automoción e industrial Schaeffler está ampliando su portfolio de sistemas eléctricos para vehículos comerciales realizando otra contribución clave para cumplir los objetivos climáticos y de sostenibilidad en el marco de un endurecimiento global de las restricciones de contaminación y CO2. "El sector de los vehículos comerciales se enfrenta a grandes desafíos", ha afirmado Matthias Zink, CEO Automotive Technologies en Schaeffler AG. "Aportamos nuestra considerable experiencia sobre sistemas al campo de los vehículos comerciales para dar forma a cómo se mueve el mundo. El hecho de que recientemente hayamos obtenido dos grandes contratos demuestra que vamos por buen camino para convertirnos en el partner tecnológico preferente de nuestros clientes en este sector".

Propuestas para motores eléctricos y módulos híbridos

Schaeffler ha obtenido un pedido de producción en serie para suministrar, a partir de 2023, motores eléctricos a un prestigioso proveedor del sector de los vehículos comerciales. El motor de 800V, que se utiliza en pares en los vehículos con batería, ofrece una potencia máxima continua de 180kW y genera un par máximo de 950 Nm. También cuenta con la tecnología Rod Wave Winding, una innovación que reduce la complejidad del montaje y aumenta la densidad de potencia. El motor desempeña un papel importante en la electrificación de los vehículos comerciales, contribuyendo así a una considerable reducción de las emisiones de CO2.

Schaeffler también ha obtenido un pedido de producción en serie de módulos híbridos. Con la disposición P1 de alta eficiencia, estos módulos permiten implementar el freno regenerativo. La energía recuperada se utiliza luego para alimentar los sistemas de a bordo, especialmente los nuevos sistemas de tratamiento de los gases de escape, lo que ayuda a las flotas de vehículos a cumplir los objetivos de reducción de NOx y CO2. El inicio de la producción está previsto para 2024.

El Dr. Jochen Schröder, presidente de la unidad de negocio e-Mobility, ha comentado: "Hemos posicionado nuestros sistemas de electromovilidad con mucha eficacia. Schaeffler ofrece soluciones para todas las opciones de electrificación, desde módulos híbridos de 48 V hasta módulos híbridos enchufables o totalmente eléctricos. Todo el desarrollo y la producción de nuestros componentes y sistemas pueden llevarse a cabo en la propia empresa, lo que nos sitúa en una posición ideal para convertirnos en el partner de nuestros clientes en estos diversos mercados”.

Schaeffler impulsa la responsabilidad

Para el Grupo Schaeffler, tener éxito sostenible en los negocios significa ser ambiental y socialmente responsable. La sostenibilidad es un factor clave en el desarrollo continuo de la estrategia corporativa del proveedor global de los sectores de la automoción e industrial. También es una parte fundamental de la Hoja de ruta 2025 para reforzar la capacidad del Grupo para aprovechar las oportunidades futuras.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.300 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

