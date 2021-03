La Parroquia de La Inmaculada de Alcorcón (Madrid) se protege frente a la Covid 19 con medidores de CO2 para esta Semana Santa Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 16:12 h (CET) La Parroquia de La Inmaculada de Alcorcón ha instalado medidores de CO2 de B+SAFE (Grupo ALMAS INDUSTRIES) para ofrecer una seguridad añadida a los feligreses durante la Semana Santa, en la que se esperan mayores afluencias de público. Se trata de una solución ya probada pues llevan utilizando los equipos desde el 4 de marzo y seguirán con ellos tras la Semana Santa, los medidores se quedarán instalados definitivamente en el templo El nuevo sistema, que se puede integrar en una plataforma centralizada con otros sensores, permite comprobar la calidad del aire interior circundante gracias a una sonda de CO2 con Tecnología NDIR infrarroja no dispersiva de alta precisión con una resolución de 1 ppm (partes por millón), equipos recomendados por el Ministerio de Ciencia e innovación junto al CSIC en la Guía para la ventilación de las aulas.

El indicador LED informa y alerta mediante códigos de colores sobre la calidad del aire en todo momento y dispone de una alarma sonora que se activa en caso de alcanzar niveles peligrosos de CO2. El sistema, además de la detección del CO2 proporciona información sobre temperatura, humedad y presión además dispone de una opción de plataforma conectada para el control de múltiples dependencias en centros de culto, colegios, empresas, comercios, etc.

En los horarios de las misas del domingo, un grupo de voluntarios controlan el aforo de la iglesia y los niveles de CO2 para garantizar que se mantienen en los rangos correctos. Además, habitualmente tienen 5 ventanas abiertas permanentemente y la puerta central. En caso de que los niveles de CO2 aumenten a una calidad media del aire, se abren una o las dos puertas restantes.

Gracias a estos equipos y al resto de protocolos de seguridad como el gel hidroalcohólico en la entrada, el control estricto del aforo, la señalética en los bancos para guardar la distancia social y las flechas en el suelo para garantizar el flujo de las personas, no se han registrado casos de contagios de Covid19 en la parroquia, además, se garantiza el ahorro energético ya que las puertas se abren sólo cuando es necesario. El objetivo es, primero, garantizar la seguridad de las personas y, segundo, mejorar la eficiencia energética, tanto en el invierno, limitando en consumo de calefacción, como en verano, controlando el aire acondicionado. Además, y de cara a la Semana Santa, las parroquias cercanas se han puesto de acuerdo con la configuración de los horarios de las misas para que, en casos de que se supere el aforo en alguna de ellas, los feligreses puedan ir a otra iglesia y no pierdan la misa.

Calidad de aire y Covid19

Según las autoridades sanitarias de todo el mundo, la ventilación frecuente de aulas, espacios de trabajo, comercios, iglesias, hogares etc. y el control de la calidad del aire es clave en la lucha contra la Covid-19 debido a su propagación por aerosoles. Para facilitar y simplificar este control, B+SAFE ha presentado un innovador sistema de Medición del CO2 para prevención del Covid-19 con alarmas visuales y sonoras.

