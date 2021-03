wowmovil, un referente en la venta de móviles libres Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 10:48 h (CET) Bajos precio, calidad del producto y un buen servicio de compra, son algunos de los puntos clave que han convertido a wowmovil en todo un referente en el sector de la venta de móviles nuevos. Y es que, cada vez más los usuarios prefieren apostar por marcas emergentes como esta para comprar móviles Nuevos modelos de compra online

Que el modelo de compra de los usuarios ha cambiado, es algo evidente. Y es que, a lo largo del 2020 la venta online ha aumentado un 36%, situando así a España en el tercer país con mayor crecimiento de ventas en ecommerce.

Muchos pensarán que este cambio ha sido debido al confinamiento y, aunque no les falte razón, los días de promociones fuertes como son el Black Friday, la campaña de Navidad o las rebajas estacionales también han sido responsables, en parte, de este aumento.

Por primera vez, este año pasado las ventas online han superado al comercio físico, situando en un 65% las ventas online, frente al 35% las compras realizadas en un punto de venta físico. Además de esto, como dato relevante, los pagos con el móvil han crecido un 15%, frente a los pasados años.

Consumidores que saben lo que quieren

Atrás quedó el consumidor dubitativo que no sabía lo que quería. Ya que, a día de hoy, si se trata de comprar móvileslos usuarios tienen muy claro lo que buscan: móviles nuevos a buen precio y todas las facilidades que la compra online conlleva.

Y es que, además de buscar comprar móviles ya sean móviles Samsung, Huawei, iPhone, Xiaomi o cualquier otra marca, el usuario busca que en el lugar donde compra uno de estos móviles nuevos se le ofrezcan facilidades, tales como: buena atención al cliente, envíos rápidos y la posibilidad de realizar sus pagos mediante un sistema de financiación.

Además de todos estos puntos, esperan que la web en la que están pensando en comprar uno esos móviles Samsung que tanto les gustan sea intuitiva, clara y resuelva todas sus dudas antes de dar esos clics que les llevarán a finalizar el proceso de compra.

¿Cuáles son los móviles libres más vendidos?

Según wowmovil, la marca de móviles libres más vendida es su plataforma online es Apple, seguida de los móviles Samsungy en un tercer lugar estaría la marca de móviles nuevos Xiaomi.

Aunque era un top 3 bastante previsible, estas marcas no paran de crecer ya que son de gran aceptación por parte de los usuarios. Y es que, diseños cuidados, interfaces intuitivas y una calidad precio razonable, son algunos de los atributos que comparten estas tres marcas de móviles libres.

Pero, más allá de la marca del smartphone, ¿en qué se debe fijar un usuario a la hora de comprar móviles? Pues bien, wowmovil siempre recomienda al usuario tener claro todo aquello que necesita en un terminal y todo aquello de lo que puede prescindir.

Y es que, cada uno de estos móviles libres poseen múltiples funcionalidades y prestaciones que hacen que el móvil adquiera un precio u otro. Es por este motivo que, optar por un teléfono que posea las características que se necesitan y prescindir de aquellos terminales que poseen funcionalidades que no se van a utilizar, hará que el precio se ajuste mejor a lo que cada usuario está buscando.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.