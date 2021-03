Attitude Academy, de Barrabés, cumple un año lanzando la segunda edición de Asesora a una pyme Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 10:52 h (CET) Un programa de Barrabés.biz, de asesoramiento personalizado y gratuito para pymes, durante 3 meses y con expertos/as de reconocido prestigio profesional, que cuenta con el apoyo de Banco Santander. Este lanzamiento coincide con el aniversario de Attitude Academy, que se lanzó hace un año para apoyar a las pymes ante la COVID-19 Hace un año, muchas pymes tuvieron que hacer frente a nuevos retos de negocio ante la crisis sanitaria y económica que estaba creciendo rápidamente a nivel mundial. Con el objetivo de apoyar a esta red de empresarios, que supone más del 95% de los negocios en España, Barrabes.biz creó Attitude Academy, una plataforma digital de formación y servicios de consultoría gratuita con foco en la transformación y digitalización de las pymes y autónomos/as españoles. Entre estos servicios, se lanzó un programa de asesoramiento personalizado: Asesora a una pyme. Ante el éxito de esta primera edición, y con la certidumbre de que las pymes siguen necesitando apoyo para enfrentarse a retos actuales y futuros de negocio, se lanza ahora la segunda edición de este programa.

Asesora a una pyme es un programa gratuito que lanzó Barrabés.biz, y que cuenta con el apoyo de Banco Santander, para apoyar la transformación estratégica de las pymes españolas a través de sesiones de asesoramiento personalizado. A las pymes seleccionadas se les asigna un asesor o asesora de reconocido prestigio profesional que, durante tres meses, ayuda a estas empresas a dar respuesta a sus retos estratégicos y necesidades más inmediatos a través de sesiones de trabajo one-to-one.

Nueva edición, tras el éxito de la primera

Durante la primera edición, cada pareja de pyme y asesor/a estableció un ritmo acorde a las necesidades de negocio de la pyme, trabajando en sus retos y necesidades estratégicas, surgidos prioritariamente por la crisis sanitaria de la COVID-19. En el evento de cierre, las propias pymes participantes contaron su experiencia en el programa:

“La verdad es que mi asesor ha sido como un gran acompañante en una travesía en el desierto. Ha sido un poco psicólogo, me ha animado en esas primeras fases donde empecé a verlo todo negro”, Albert Cervera (CEO y fundador de Simbiotia).

“Apareció lo que todos ya sabemos, la movilidad se redujo a la mínima expresión y así los viajes y las reservas, las fuentes de ingresos… De este modo empezamos el programa de Attitude Academy con dos retos muy claros: mantener viva la empresa y ver cómo pivotar y buscar una fuente de ingresos. Y hemos tenido la gran suerte de contar con un asesor que se ha desvivido por nosotros, un emprendedor que ya ha vivido una serie de crisis y con él hemos podido definir un plan muy agresivo”, Guillermo Martínez Correa (CEO & Founder de Minty Host).

“Por nuestra parte comentar que la experiencia ha sido muy enriquecedora, totalmente recomendable para las pymes que quieran participar en otras ediciones. En nuestro caso, además, nuestra asesora dispone de una red de contactos inmensa que todavía no hemos exprimido al máximo y que vamos a seguir trabajando para alcanzar ese sitio al que queremos llegar”, Lara Giménez (fundadora de Ladera).

Un año de Attitude Academy

El 24 de marzo de 2020 Barrabés.biz lanzó Attitude Academy, una plataforma de apoyo y formación gratuita dirigido a pymes y autónomos que quieran poner foco en sus procesos de transformación y digitalización. Durante este último año se han creado más de 1.000 contenidos formativos, han pasado por los servicios de Attitude Academy más de 15.000 pymes, y se ha creado la red de voluntarios expertos y asesores más potente en España que han decidido formar parte de la comunidad de Attitude Academy para apoyar a las pymes con sus conocimientos y experiencia profesional.

