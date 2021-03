Restaurante El Palacio de la Bellota: un éxito en las "no fallas" de Valencia Comunicae

martes, 30 de marzo de 2021, 11:04 h (CET) A principios de marzo, el restaurante Palacio de la Bellota reabrió sus puertas de cara a las "no fallas" de Valencia y han tenido una gran aceptación entre sus clientes El Restaurante El Palacio de la Bellota, que permaneció un mes cerrado por las restricciones contra el COVID-19, reabrió sus puertas en marzo para poder dar a sus clientes el mejor servicio en época de fallas, cumpliendo con todas las medidas pero sin perder la esencia de la mejor fiesta del año en Valencia.

Desde la gerencia de este restaurante de cocina valenciana califican esta apertura como un éxito ya que han tenido durante todo el mes una gran aceptación y, dentro de las limitaciones que aún hay en la hostelería, se han podido realizar los servicios en horarios de comidas con gran éxito. Y es que la gente de Valencia, pese a no haber fallas oficialmente, durante este mes ha salido más a la calle y eso ha sido muy bueno para el sector de la restauración en el que se encuentra El Palacio de la Bellota.

Con platos tan típicos de Valencia como son las paellas de todo tipo o el jamón de bellota han deleitado a sus clientes, como ya es habitual, para que disfruten de una buena comida en compañía de sus seres queridos y en pleno centro de la capital valenciana.

Las medidas para frenar la expansión del coronavirus han estado presentes y lo seguirán estando. Por ello, se está respetando la distancia entre las mesas así como los aforos. Además, el gel hidroalcohólico está en la entrada del local para que todo aquel que entre pueda higienizarse las manos y la mascarilla es obligatoria en todo momento para así garantizar la máxima seguridad sanitaria y que los clientes que van a visitarlos se sientan seguros en este restaurante de paella tan típico de la zona.

En definitiva, pese a todo, las no fallas de Valencia las catalogan como éxito en este restaurante que no ha dejado de trabajar desde el momento que llevaron a cabo la reapertura cuando las autoridades permitieron volver a abrir la puerta de los negocios de restauración.

Además, el restaurante cuenta con una gran terraza exterior, que con la llegada de la primavera y el buen tiempo está teniendo una gran aceptación por lo que se recomienda hacer una reserva previa de mesa para poder disfrutar de los platos más típicos de la Comunidad Valenciana en este fantástico espacio, llamando al 963 51 49 94.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.